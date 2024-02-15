https://ria.ru/20240215/rayon-1927687756.html

Новый район Грозного назовут в честь Путина

Новый район Грозного назовут в честь Путина - РИА Новости, 15.02.2024

Новый район Грозного назовут в честь Путина

В Грозном появится новый район, он будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:48

2024-02-15T22:48

2024-02-15T23:00

общество

грозный

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. В Грозном появится новый район, он будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина", — написал Кадыров в телеграм-канале. Он сообщил, что район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. "Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя", — добавил глава региона. В настоящий момент в Грозном четыре района, которые в 2020 году по поручению Кадырова были переименованы в честь национальных героев Чечни – Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский районы. Центральный проспект Грозного в 2008 году переименован в проспект имени Путина.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926508633.html

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общество, грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин