Новый район Грозного назовут в честь Путина
Кадыров: в Грозном появится новый район, который назовут в честь Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. В Грозном появится новый район, он будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Он сообщил, что район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки.
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"Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя", — добавил глава региона.
В настоящий момент в Грозном четыре района, которые в 2020 году по поручению Кадырова были переименованы в честь национальных героев Чечни – Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский районы. Центральный проспект Грозного в 2008 году переименован в проспект имени Путина.