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Новый район Грозного назовут в честь Путина - РИА Новости, 15.02.2024
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22:48 15.02.2024 (обновлено: 23:00 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/rayon-1927687756.html
Новый район Грозного назовут в честь Путина
Новый район Грозного назовут в честь Путина - РИА Новости, 15.02.2024
Новый район Грозного назовут в честь Путина
В Грозном появится новый район, он будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:48
2024-02-15T23:00
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. В Грозном появится новый район, он будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина", — написал Кадыров в телеграм-канале. Он сообщил, что район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. "Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя", — добавил глава региона. В настоящий момент в Грозном четыре района, которые в 2020 году по поручению Кадырова были переименованы в честь национальных героев Чечни – Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский районы. Центральный проспект Грозного в 2008 году переименован в проспект имени Путина.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926508633.html
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общество, грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин
Общество, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Новый район Грозного назовут в честь Путина

Кадыров: в Грозном появится новый район, который назовут в честь Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. В Грозном появится новый район, он будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина", — написал Кадыров в телеграм-канале.
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Он сообщил, что район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки.
«
"Решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя", — добавил глава региона.
В настоящий момент в Грозном четыре района, которые в 2020 году по поручению Кадырова были переименованы в честь национальных героев Чечни – Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский районы. Центральный проспект Грозного в 2008 году переименован в проспект имени Путина.
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ОбществоГрозныйРоссияРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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