https://ria.ru/20240215/rakety-1927616042.html

"Их много": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине

"Их много": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 15.02.2024

"Их много": американский офицер раскрыл, что Россия приготовила Украине

Российская армия имеет возможности уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:08

2024-02-15T16:08

2024-02-15T23:02

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская армия имеет возможности уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."У России есть стратегическая возможность через всю страну запустить ракеты и уничтожить большие заводы (на Украине. — Прим. ред.), что она и делает на регулярной основе", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что Россия обладает серьезными производственными мощностями, поэтому может снабжать свою армию большим количеством оружия. По этой причине, добавил он, выделять Украине новый пакет помощи не имеет смысла, ведь для ВСУ конфликт уже проигран."Они производят огромное количество дронов всех видов. <…> У них их очень много. У них больше снарядов. По всем аспектам у них преимущество", — подытожил военный.В январе в Минобороны России сообщили, что объемы выпуска высокоточных средств поражения корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличены с начала спецоперации по отдельным номенклатурам в пять раз.

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html

https://ria.ru/20240215/tramp-1927501668.html

россия

украина

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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, тактическое ракетное вооружение (корпорация)