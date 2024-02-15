https://ria.ru/20240215/raketa-1927467776.html
СМИ: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа
СМИ: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа
Власти КНДР провели в среду испытание ракеты класса "земля-корабль" нового типа Падасури-6, которая будет использоваться ВМС страны, заявило передает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:19
2024-02-15T02:19
2024-02-15T02:19
в мире
японское море
южная корея
ким чен ын
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти КНДР провели в среду испытание ракеты класса "земля-корабль" нового типа Падасури-6, которая будет использоваться ВМС страны, заявило передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Председатель Государственного управления Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын руководил оценочными испытаниями ракеты класса "земля-корабль" нового типа Падасури-6, ...которые прошли 14 февраля", - говорится на сайте агентства. По данным агентства , ракеты пролетели над Японским морем более 1400 секунд (23 минуты 20 секунд) и поразили лодку-мишень. Отмечается, что Ким Чен Ын дал распоряжения по усилению военной готовности, особенно в приграничных водах страны. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 14 февраля сообщал, что КНДР выпустила несколько неизвестных крылатых ракет в Японском море.
https://ria.ru/20240214/ksir-1927356307.html
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в мире, японское море, южная корея, ким чен ын
В мире, Японское море, Южная Корея, Ким Чен Ын
СМИ: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа
ЦТАК: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа Падасури-6