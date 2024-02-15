https://ria.ru/20240215/raketa-1927467776.html

СМИ: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа

СМИ: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: в КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа

Власти КНДР провели в среду испытание ракеты класса "земля-корабль" нового типа Падасури-6, которая будет использоваться ВМС страны, заявило передает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:19

2024-02-15T02:19

2024-02-15T02:19

в мире

японское море

южная корея

ким чен ын

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти КНДР провели в среду испытание ракеты класса "земля-корабль" нового типа Падасури-6, которая будет использоваться ВМС страны, заявило передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Председатель Государственного управления Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын руководил оценочными испытаниями ракеты класса "земля-корабль" нового типа Падасури-6, ...которые прошли 14 февраля", - говорится на сайте агентства. По данным агентства , ракеты пролетели над Японским морем более 1400 секунд (23 минуты 20 секунд) и поразили лодку-мишень. Отмечается, что Ким Чен Ын дал распоряжения по усилению военной готовности, особенно в приграничных водах страны. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 14 февраля сообщал, что КНДР выпустила несколько неизвестных крылатых ракет в Японском море.

https://ria.ru/20240214/ksir-1927356307.html

японское море

южная корея

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в мире, японское море, южная корея, ким чен ын