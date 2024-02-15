https://ria.ru/20240215/putin-1927684193.html
На работу в школы надо привлекать "побольше крутых мужиков", заявил Путин
На работу в школы надо привлекать "побольше крутых мужиков", заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
На работу в школы надо привлекать "побольше крутых мужиков", заявил Путин
Президент России Владимир Путин считает, что надо привлекать "побольше крутых мужиков" к работе педагогами в школах. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:14
2024-02-15T22:14
2024-02-15T22:14
общество
россия
нижний тагил
булат окуджава
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что надо привлекать "побольше крутых мужиков" к работе педагогами в школах. Президент в четверг во время поездки в Нижний Тагил посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава. Директор школы Галина Масликова во время осмотра кабинета ОБЖ рассказала, что у них работает "увлеченный педагог", который после окончания института прошел службу в армии, он уже 12 лет работает с детьми. "И координирует работу Юнармии, в общем он такой крутой-крутой", - сказала она, отметив, что учитель, кроме того, занимается туризмом и "все у него складывается". "Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?", - заметил в ответ Путин.
https://ria.ru/20240215/ekskursii-1927663693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, нижний тагил, булат окуджава, владимир путин
Общество, Россия, Нижний Тагил, Булат Окуджава, Владимир Путин
На работу в школы надо привлекать "побольше крутых мужиков", заявил Путин
Путин считает, что на работу в школы надо привлекать "побольше крутых мужиков"