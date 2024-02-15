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Путин в Нижнем Тагиле посетил школу, в которой учился Булат Окуджава - РИА Новости, 15.02.2024
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19:56 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/putin-1927664959.html
Путин в Нижнем Тагиле посетил школу, в которой учился Булат Окуджава
Путин в Нижнем Тагиле посетил школу, в которой учился Булат Окуджава - РИА Новости, 15.02.2024
Путин в Нижнем Тагиле посетил школу, в которой учился Булат Окуджава
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Нижний Тагил посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава, передает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:56
2024-02-15T19:56
нижний тагил
владимир путин
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Нижний Тагил посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства, осматривая школу, остался доволен не только ей, но и в целом проектом по модернизации учебных заведений. "Хороший проект у нас получился… по модернизации школ", - сказал он. Путину также удалось осмотреть учебные классы и даже посидеть за школьной партой. Нижнетагильская школа №32 является одной из старейших школ города с углубленным изучением иностранных языков, говорится в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля. Ее здание было построено в 1936 году, оно рассчитано на 660 учебных мест. Школа также известна тем, что в ней учился поэт Булат Окуджава. В здании школы в 2024 году закончился масштабный ремонт. На площади более трех тысяч метров строители осуществили перепланировку помещений, заменили кровельные конструкции, была создана новая просторная столовая, новый кабинет. Каждый этаж имеет индивидуальный дизайн. Школа является региональной инновационной площадкой. На базе учреждения функционируют муниципальные ресурсные центры по методическому сопровождению развития иноязычного образования и работы классных руководителей. 90% педагогов имеют высшую или первую категорию. Также в школе созданы условия для реализации творческого потенциала детей: дополнительным образованием охвачено 97% учащихся.
https://ria.ru/20240215/avtobusy-1927653626.html
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нижний тагил, владимир путин
Нижний Тагил, Владимир Путин
Путин в Нижнем Тагиле посетил школу, в которой учился Булат Окуджава

Путин во время поездки в Нижний Тагил посетил школу, в которой учился Окуджава

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Нижний Тагил посетил среднюю общеобразовательную школу №32, в которой учился поэт Булат Окуджава, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства, осматривая школу, остался доволен не только ей, но и в целом проектом по модернизации учебных заведений.
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов
Вчера, 18:45
"Хороший проект у нас получился… по модернизации школ", - сказал он.
Путину также удалось осмотреть учебные классы и даже посидеть за школьной партой.
Нижнетагильская школа №32 является одной из старейших школ города с углубленным изучением иностранных языков, говорится в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля. Ее здание было построено в 1936 году, оно рассчитано на 660 учебных мест. Школа также известна тем, что в ней учился поэт Булат Окуджава.
В здании школы в 2024 году закончился масштабный ремонт. На площади более трех тысяч метров строители осуществили перепланировку помещений, заменили кровельные конструкции, была создана новая просторная столовая, новый кабинет. Каждый этаж имеет индивидуальный дизайн.
Школа является региональной инновационной площадкой. На базе учреждения функционируют муниципальные ресурсные центры по методическому сопровождению развития иноязычного образования и работы классных руководителей. 90% педагогов имеют высшую или первую категорию. Также в школе созданы условия для реализации творческого потенциала детей: дополнительным образованием охвачено 97% учащихся.
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