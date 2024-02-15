https://ria.ru/20240215/putin-1927663066.html

Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире

Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире - РИА Новости, 15.02.2024

Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:31

2024-02-15T19:31

2024-02-15T19:45

россия

владимир путин

уралвагонзавод

технологии

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу разрабатывать и новые виды техники. Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства отметил, что "часть техники будет уходить", приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время. "Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 "Прорыв", - обратился Путин к сотрудникам предприятия. По мнению главы государства, танк Т-90 "Прорыв" - "лучший танк в мире, без всякого преувеличения". "И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире", - подчеркнул президент. На его взгляд, эту машину "надо развивать".

https://ria.ru/20240215/putin-1927658352.html

https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html

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россия, владимир путин, уралвагонзавод, технологии