https://ria.ru/20240215/putin-1927663066.html
Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире
Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире - РИА Новости, 15.02.2024
Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:31
2024-02-15T19:31
2024-02-15T19:45
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу разрабатывать и новые виды техники. Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства отметил, что "часть техники будет уходить", приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время. "Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 "Прорыв", - обратился Путин к сотрудникам предприятия. По мнению главы государства, танк Т-90 "Прорыв" - "лучший танк в мире, без всякого преувеличения". "И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире", - подчеркнул президент. На его взгляд, эту машину "надо развивать".
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россия, владимир путин, уралвагонзавод, технологии
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод, Технологии
Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире
Путин: танк Т-90 "Прорыв"- лучший в мире, но нужно разрабатывать и новую технику
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.
Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства отметил, что "часть техники будет уходить", приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время.
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"Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 "Прорыв", - обратился Путин к сотрудникам предприятия.
По мнению главы государства, танк Т-90 "Прорыв" - "лучший танк в мире, без всякого преувеличения".
"И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире", - подчеркнул президент. На его взгляд, эту машину "надо развивать".
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