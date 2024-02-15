https://ria.ru/20240215/putin-1927662597.html

Путин рассказал об отношении к Украине

Путин рассказал об отношении к Украине - РИА Новости, 15.02.2024

Путин рассказал об отношении к Украине

Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:30

2024-02-15T19:30

2024-02-15T19:30

россия

украина

владимир путин

уралвагонзавод

т-72 "урал"

т-90

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма. "А что касается нашего отношения к Украине, к украинскому народу, я много раз об этом говорил совсем недавно. <…> Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет. С любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма мы, разумеется, будем бороться. Будем людей защищать наших, которые там живут", - заверил Путин. Он выразил уверенность в том, что и работники "Уралвагонзавода" разделяют такую позицию. Он поблагодарил коллектив предприятия от своего имени и от имени ребят, которые используют производимую на УВЗ технику. "Достойна самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90", - похвалил Путин. Президент сообщил, что ему известно о том, что бригады УВЗ "выезжают и в зону специальной военной операции, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику". "Здорово. Но и качество работы, конечно, очень хорошее", - заключил он, пообещав, что власти будет работать над тем, чтобы обеспечить предприятие квалифицированными кадрами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, уралвагонзавод, т-72 "урал", т-90