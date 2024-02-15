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Путин рассказал об отношении к Украине - РИА Новости, 15.02.2024
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19:30 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/putin-1927662597.html
Путин рассказал об отношении к Украине
Путин рассказал об отношении к Украине - РИА Новости, 15.02.2024
Путин рассказал об отношении к Украине
Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:30
2024-02-15T19:30
россия
украина
владимир путин
уралвагонзавод
т-72 "урал"
т-90
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма. "А что касается нашего отношения к Украине, к украинскому народу, я много раз об этом говорил совсем недавно. &lt;…&gt; Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет. С любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма мы, разумеется, будем бороться. Будем людей защищать наших, которые там живут", - заверил Путин. Он выразил уверенность в том, что и работники "Уралвагонзавода" разделяют такую позицию. Он поблагодарил коллектив предприятия от своего имени и от имени ребят, которые используют производимую на УВЗ технику. "Достойна самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90", - похвалил Путин. Президент сообщил, что ему известно о том, что бригады УВЗ "выезжают и в зону специальной военной операции, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику". "Здорово. Но и качество работы, конечно, очень хорошее", - заключил он, пообещав, что власти будет работать над тем, чтобы обеспечить предприятие квалифицированными кадрами.
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россия, украина, владимир путин, уралвагонзавод, т-72 "урал", т-90
Россия, Украина, Владимир Путин, Уралвагонзавод, Т-72 "Урал", Т-90
Путин рассказал об отношении к Украине

Путин заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего нацизма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма.
«
"А что касается нашего отношения к Украине, к украинскому народу, я много раз об этом говорил совсем недавно. <…> Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет. С любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма мы, разумеется, будем бороться. Будем людей защищать наших, которые там живут", - заверил Путин.
Он выразил уверенность в том, что и работники "Уралвагонзавода" разделяют такую позицию. Он поблагодарил коллектив предприятия от своего имени и от имени ребят, которые используют производимую на УВЗ технику. "Достойна самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90", - похвалил Путин.
Президент сообщил, что ему известно о том, что бригады УВЗ "выезжают и в зону специальной военной операции, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику". "Здорово. Но и качество работы, конечно, очень хорошее", - заключил он, пообещав, что власти будет работать над тем, чтобы обеспечить предприятие квалифицированными кадрами.
Президент России Владимир Путин
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Вчера, 19:18
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинУралвагонзаводТ-72 "Урал"Т-90
 
 
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