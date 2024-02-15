https://ria.ru/20240215/putin-1927661474.html

Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки"

Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки" - РИА Новости, 15.02.2024

Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки"

Президент Владимир Путин поддержал идею возродить в России творческий конкурс "А ну-ка, девушки". РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:22

2024-02-15T19:22

2024-02-15T19:22

нижний тагил

россия

свердловская область

владимир путин

валерий фролов

уралвагонзавод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал идею возродить в России творческий конкурс "А ну-ка, девушки". Президент в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле он пообщался с рабочими. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказала, что она – экономист по снабжению. "Экономите на снабжении?" - в шутку сказал президент. "Наоборот, снабжаем!" – ответил она. Она рассказала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки", и отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер. Она предложила возродить этот конкурс сейчас в масштабе страны с проведением в Нижнем Тагиле. "Обязательно", - ответил Путин. "Я сейчас не могу сказать, как это мы быстро сделаем, в каком формате будет, будет это регулярно или нет, но мы на ваше предложение обязательно отреагируем. Я гарантирую, здесь мы подумаем, как это подраскрутить", - добавил президент. Еще одна участница встречи отметила, что Нижний Тагил еще называют Путинградом, потому что жители города всегда поддерживают президента. "Спасибо большое!" - ответил глава государства.

https://ria.ru/20240215/putin-1927655685.html

https://ria.ru/20240215/vystavka-1927645783.html

https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html

нижний тагил

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний тагил, россия, свердловская область, владимир путин, валерий фролов, уралвагонзавод