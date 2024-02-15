Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки" - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/putin-1927661474.html
Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки"
Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки" - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки"
Президент Владимир Путин поддержал идею возродить в России творческий конкурс "А ну-ка, девушки". РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:22
2024-02-15T19:22
нижний тагил
россия
свердловская область
владимир путин
валерий фролов
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал идею возродить в России творческий конкурс "А ну-ка, девушки". Президент в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле он пообщался с рабочими. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказала, что она – экономист по снабжению. "Экономите на снабжении?" - в шутку сказал президент. "Наоборот, снабжаем!" – ответил она. Она рассказала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки", и отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер. Она предложила возродить этот конкурс сейчас в масштабе страны с проведением в Нижнем Тагиле. "Обязательно", - ответил Путин. "Я сейчас не могу сказать, как это мы быстро сделаем, в каком формате будет, будет это регулярно или нет, но мы на ваше предложение обязательно отреагируем. Я гарантирую, здесь мы подумаем, как это подраскрутить", - добавил президент. Еще одна участница встречи отметила, что Нижний Тагил еще называют Путинградом, потому что жители города всегда поддерживают президента. "Спасибо большое!" - ответил глава государства.
https://ria.ru/20240215/putin-1927655685.html
https://ria.ru/20240215/vystavka-1927645783.html
https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html
нижний тагил
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний тагил, россия, свердловская область, владимир путин, валерий фролов, уралвагонзавод
Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Валерий Фролов, Уралвагонзавод
Путин поддержал идею возродить в России конкурс "А ну-ка, девушки"

Путин поддержал идею возродить в России творческий конкурс "А ну-ка, девушки"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал идею возродить в России творческий конкурс "А ну-ка, девушки".
Президент в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле он пообщался с рабочими. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказала, что она – экономист по снабжению.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий
Вчера, 18:56
"Экономите на снабжении?" - в шутку сказал президент.
"Наоборот, снабжаем!" – ответил она.
Она рассказала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки", и отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер. Она предложила возродить этот конкурс сейчас в масштабе страны с проведением в Нижнем Тагиле.
"Обязательно", - ответил Путин.
Световая инсталляция на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
Путин поручил продлить срок работы выставки "Россия"
Вчера, 18:09
"Я сейчас не могу сказать, как это мы быстро сделаем, в каком формате будет, будет это регулярно или нет, но мы на ваше предложение обязательно отреагируем. Я гарантирую, здесь мы подумаем, как это подраскрутить", - добавил президент.
Еще одна участница встречи отметила, что Нижний Тагил еще называют Путинградом, потому что жители города всегда поддерживают президента.
"Спасибо большое!" - ответил глава государства.
Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков после приземления спускаемого аппарата корабля Союз МС-21 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
Вчера, 10:22
 
Нижний ТагилРоссияСвердловская областьВладимир ПутинВалерий ФроловУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала