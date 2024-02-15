https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html
"Не удастся". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"Не удастся". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 15.02.2024
"Не удастся". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Президент России Владимир Путин побеждает в геополитическом противостоянии с США, Вашингтону не удастся его одолеть, заявил американский сенатор Томми Табервилл РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:07
2024-02-15T19:07
2024-02-15T19:07
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин побеждает в геополитическом противостоянии с США, Вашингтону не удастся его одолеть, заявил американский сенатор Томми Табервилл в эфире The Jeff Poor Show."Путин находится на вершине этой игры. <…> Американский народ больше не может финансировать это (конфликт на Украине. — Прим. ред.), нам нужны дипломаты, нам нужны люди, которые будут заключать соглашения, делающие этот мир более безопасным местом", — сказал политик.По его словам, Соединенные Штаты не смогут одолеть Россию в этой борьбе, и необходимо запустить переговорный процесс для урегулирования конфликта."Дональд Трамп сделал бы это за считанные недели", — резюмировал Табервилл.Ранее Трамп заявлял, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927629711.html
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политика, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
Политика, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
"Не удастся". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Табервилл: Путин находится на пике геополитической борьбы, США не одолеют его