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Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК - РИА Новости, 15.02.2024
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19:06 15.02.2024 (обновлено: 19:14 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/putin-1927658603.html
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК - РИА Новости, 15.02.2024
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК
Президент России Владимир Путин доволен результатами работы отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который в разы увеличил выпуск различной... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:06
2024-02-15T19:14
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен результатами работы отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который в разы увеличил выпуск различной техники. "В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора", - констатировал глава государства во время общения с рабочими "Уралвагонзавода". Для примера Путин привел несколько показателей: "Что касается производства индивидуальной бронезащиты для ребят, оно выросло в 10 раз, (производство) автомашин разного класса выросло в семь раз, производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз, - а производство бронемашин различного класса - в 3,5 раза". "Все в разы, разы", - указал президент.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
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россия, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК

Путин: ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен результатами работы отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который в разы увеличил выпуск различной техники.
"В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора", - констатировал глава государства во время общения с рабочими "Уралвагонзавода".
Для примера Путин привел несколько показателей: "Что касается производства индивидуальной бронезащиты для ребят, оно выросло в 10 раз, (производство) автомашин разного класса выросло в семь раз, производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз, - а производство бронемашин различного класса - в 3,5 раза". "Все в разы, разы", - указал президент.
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