https://ria.ru/20240215/putin-1927658603.html
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК - РИА Новости, 15.02.2024
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК
Президент России Владимир Путин доволен результатами работы отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который в разы увеличил выпуск различной... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:06
2024-02-15T19:06
2024-02-15T19:14
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен результатами работы отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который в разы увеличил выпуск различной техники. "В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора", - констатировал глава государства во время общения с рабочими "Уралвагонзавода". Для примера Путин привел несколько показателей: "Что касается производства индивидуальной бронезащиты для ребят, оно выросло в 10 раз, (производство) автомашин разного класса выросло в семь раз, производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз, - а производство бронемашин различного класса - в 3,5 раза". "Все в разы, разы", - указал президент.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
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россия, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин остался доволен результатами работы отечественного ОПК
Путин: ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен результатами работы отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который в разы увеличил выпуск различной техники.
"В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора", - констатировал глава государства во время общения с рабочими "Уралвагонзавода".
Для примера Путин привел несколько показателей: "Что касается производства индивидуальной бронезащиты для ребят, оно выросло в 10 раз, (производство) автомашин разного класса выросло в семь раз, производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз, - а производство бронемашин различного класса - в 3,5 раза". "Все в разы, разы", - указал президент.
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