https://ria.ru/20240215/putin-1927655685.html

Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий

Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий - РИА Новости, 15.02.2024

Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий

Президент России Владимир Путин назвал отличной идею подумать над учреждением госнаграды для трудовых династий. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:56

2024-02-15T18:56

2024-02-15T21:04

россия

свердловская область

владимир путин

уралвагонзавод

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличной идею подумать над учреждением госнаграды для трудовых династий. Глава государства в четверг приехал в Свердловскую область, где пообщался с рабочими "Уралвагонзавода". Один из них выдвинул предложение о поощрении трудовых династий.Путин назвал эту мысль хорошей идеей. "Честно говоря, мне в голову не приходила", - прокомментировал президент. Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать такое предложение.Путин также напомнил, что недавно в России был учрежден знак "За успехи в труде" и орден "За доблестный труд".

https://ria.ru/20240208/nagrady-1926259032.html

https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html

россия

свердловская область

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россия, свердловская область, владимир путин, уралвагонзавод