https://ria.ru/20240215/putin-1927655685.html
Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий
Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий - РИА Новости, 15.02.2024
Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий
Президент России Владимир Путин назвал отличной идею подумать над учреждением госнаграды для трудовых династий. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:56
2024-02-15T18:56
2024-02-15T21:04
россия
свердловская область
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличной идею подумать над учреждением госнаграды для трудовых династий. Глава государства в четверг приехал в Свердловскую область, где пообщался с рабочими "Уралвагонзавода". Один из них выдвинул предложение о поощрении трудовых династий.Путин назвал эту мысль хорошей идеей. "Честно говоря, мне в голову не приходила", - прокомментировал президент. Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать такое предложение.Путин также напомнил, что недавно в России был учрежден знак "За успехи в труде" и орден "За доблестный труд".
https://ria.ru/20240208/nagrady-1926259032.html
https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html
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россия, свердловская область, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин оценил идею о госнаградах для трудовых династий
Путин назвал отличной идею учредить госнаграду для трудовых династий
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличной идею подумать над учреждением госнаграды для трудовых династий.
Глава государства в четверг приехал в Свердловскую область, где пообщался с рабочими "Уралвагонзавода". Один из них выдвинул предложение о поощрении трудовых династий.
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Путин назвал эту мысль хорошей идеей. "Честно говоря, мне в голову не приходила", - прокомментировал президент. Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать такое предложение.
Путин также напомнил, что недавно в России был учрежден знак "За успехи в труде" и орден "За доблестный труд".
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