https://ria.ru/20240215/putin-1927654774.html
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:52
2024-02-15T18:52
2024-02-15T18:52
россия
владимир путин
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927652567_0:172:3018:1869_1920x0_80_0_0_7219398b31e45312f8fb5a9c8526b1bc.jpg
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая. "Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса через 5-10 лет. Путин отметил, что планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей. "Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед, новая техника железнодорожная", - сказал президент. "Насколько я понимаю, ваше предприятие делает технику, специализированную для РЖД. Эта техника тоже будет востребована, у вас работы, как в народе говорят, непочатый край - есть над чем работать", - подытожил глава государства.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927652567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f65f67ec302df624308dc8bc406d462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин
Путин: у предприятий ОПК в России стоит большая гражданская повестка
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая.
"Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса через 5-10 лет.
Путин отметил, что планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей. "Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед, новая техника железнодорожная", - сказал президент.
"Насколько я понимаю, ваше предприятие делает технику, специализированную для РЖД. Эта техника тоже будет востребована, у вас работы, как в народе говорят, непочатый край - есть над чем работать", - подытожил глава государства.
Путину показали готовые к отправке в войска современные танки