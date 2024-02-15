Рейтинг@Mail.ru
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/putin-1927654774.html
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:52
2024-02-15T18:52
россия
владимир путин
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927652567_0:172:3018:1869_1920x0_80_0_0_7219398b31e45312f8fb5a9c8526b1bc.jpg
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая. "Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса через 5-10 лет. Путин отметил, что планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей. "Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед, новая техника железнодорожная", - сказал президент. "Насколько я понимаю, ваше предприятие делает технику, специализированную для РЖД. Эта техника тоже будет востребована, у вас работы, как в народе говорят, непочатый край - есть над чем работать", - подытожил глава государства.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927652567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f65f67ec302df624308dc8bc406d462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин

Путин: у предприятий ОПК в России стоит большая гражданская повестка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая.
"Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса через 5-10 лет.
Путин отметил, что планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей. "Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед, новая техника железнодорожная", - сказал президент.
"Насколько я понимаю, ваше предприятие делает технику, специализированную для РЖД. Эта техника тоже будет востребована, у вас работы, как в народе говорят, непочатый край - есть над чем работать", - подытожил глава государства.
Путин на предприятиях в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путину показали готовые к отправке в войска современные танки
Вчера, 18:36
 
РоссияВладимир ПутинУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала