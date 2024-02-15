https://ria.ru/20240215/putin-1927654774.html

У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин

У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024

У предприятий ОПК стоит большая гражданская повестка, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:52

2024-02-15T18:52

2024-02-15T18:52

россия

владимир путин

уралвагонзавод

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода" заявил, что в зоне проведения спецоперации стоят острые задачи, но и гражданская повестка для предприятий ОПК в России тоже большая. "Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса через 5-10 лет. Путин отметил, что планирует обсудить на совещании вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей. "Там нужно большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить железнодорожные со скоростью 400 км/ч. Там нужна современная, на уровне мировых стандартов, а может, и на шаг вперед, новая техника железнодорожная", - сказал президент. "Насколько я понимаю, ваше предприятие делает технику, специализированную для РЖД. Эта техника тоже будет востребована, у вас работы, как в народе говорят, непочатый край - есть над чем работать", - подытожил глава государства.

https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html

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россия, владимир путин, уралвагонзавод