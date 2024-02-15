https://ria.ru/20240215/putin-1927646709.html
Путин на "Уралвагонзаводе" осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий
Путин на "Уралвагонзаводе" осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий - РИА Новости, 15.02.2024
Путин на "Уралвагонзаводе" осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий
Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Уралвагонзавода" (УВЗ) осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:16
2024-02-15T18:16
2024-02-15T18:16
россия
уралвагонзавод
владимир путин
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Уралвагонзавода" (УВЗ) осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. Главе государства представили современные станки, а также образцы готовой продукции. Трансмиссии - один из наиболее ответственных узлов боевых машин УВЗ. Они устанавливаются на бронетехнику, которую нижнетагильское предприятие производит для Минобороны РФ и по линии военно-технического сотрудничества. Как отмечается в материалах Кремля, новый цех - уникальный производственный проект "Уралвагонзавода" не только по масштабам и срокам реализации, но и по уровню используемого оборудования, и по технологиям. Впервые в новейшей истории завода цех был возведен с нуля, оснащен "под ключ" и пущен в эксплуатацию. Общий бюджет проекта превышает 10 миллиардов рублей. В цехе скомпонованы по технологическому признаку все виды механической обработки, обеспечивающие полный цикл изготовления деталей любой трансмиссии. Основными и приоритетными видами являются обработка на токарных, фрезерных и зубообрабатывающих программных станках. Введение в строй нового цеха позволило сократить цикл обработки изготовления изделий, снизить количество основного оборудования, значительно повысить качество выпускаемой продукции. Также расширился номенклатурный ряд высокотехнологичной продукции и снизилась ее себестоимость.
https://ria.ru/20240209/t-90ms-1926329198.html
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россия, уралвагонзавод, владимир путин
Россия, Уралвагонзавод, Владимир Путин
Путин на "Уралвагонзаводе" осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий
Путин в ходе посещения УВЗ осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Уралвагонзавода" (УВЗ) осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий.
Главе государства представили современные станки, а также образцы готовой продукции.
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Трансмиссии - один из наиболее ответственных узлов боевых машин УВЗ. Они устанавливаются на бронетехнику, которую нижнетагильское предприятие производит для Минобороны РФ и по линии военно-технического сотрудничества.
Как отмечается в материалах Кремля, новый цех - уникальный производственный проект "Уралвагонзавода" не только по масштабам и срокам реализации, но и по уровню используемого оборудования, и по технологиям. Впервые в новейшей истории завода цех был возведен с нуля, оснащен "под ключ" и пущен в эксплуатацию. Общий бюджет проекта превышает 10 миллиардов рублей.
В цехе скомпонованы по технологическому признаку все виды механической обработки, обеспечивающие полный цикл изготовления деталей любой трансмиссии. Основными и приоритетными видами являются обработка на токарных, фрезерных и зубообрабатывающих программных станках.
Введение в строй нового цеха позволило сократить цикл обработки изготовления изделий, снизить количество основного оборудования, значительно повысить качество выпускаемой продукции. Также расширился номенклатурный ряд высокотехнологичной продукции и снизилась ее себестоимость.
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