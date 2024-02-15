https://ria.ru/20240215/putin-1927465214.html

Нация в опасности. Поступок Путина напугал США

Нация в опасности. Поступок Путина напугал США - РИА Новости, 15.02.2024

Нация в опасности. Поступок Путина напугал США

Решение Владимира Путина дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что США "опасно" плохо знакомы с Россией, такое мнение выразил бывший... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:40

2024-02-15T01:40

2024-02-15T07:08

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Решение Владимира Путина дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что США "опасно" плохо знакомы с Россией, такое мнение выразил бывший советник заместителя министра финансов США Томас Дэнс в статье для The American Conservative."Смелое интервью Такера должно продемонстрировать американцам четкую реальность: мы, как нация, опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает риску нашу собственную страну", — пишет он.Говоря об украинском конфликте, Дэнс отметил, что США необходимо остановиться и задуматься о том, каковы их реальные цели в этой стране и соответствуют ли они истинным американским интересам. Именно для этого, по мнению эксперта, необходимо лучше понять позицию России."Ключевая проблема для американских политиков заключается в том, что развитие понимания русских требует времени, усилий и самоотверженности", — отметил Дэнс.Аналитик выразил надежду, что выборы президента США в ноябре 2024 года позволят изменить существующее положение, а новое руководство сможет "разговаривать с Россией", которая, по словам Дэнса никуда не денется и через тысячу лет.Американский журналист Карлсон в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 200 миллионов, а в YouTube - более 14 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу.

https://ria.ru/20240214/arest-1927457125.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, такер карлсон, москва, нато