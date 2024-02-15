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Путин сожалеет, что Россия не вела активных действий на Украине раньше - РИА Новости, 15.02.2024
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00:45 15.02.2024 (обновлено: 09:16 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/putin-1927461279.html
Путин сожалеет, что Россия не вела активных действий на Украине раньше
Путин сожалеет, что Россия не вела активных действий на Украине раньше - РИА Новости, 15.02.2024
Путин сожалеет, что Россия не вела активных действий на Украине раньше
Президент Владимир Путин выразил сожаление, что Москва не начала активных действий на Украине раньше, об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:45
2024-02-15T09:16
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил сожаление, что Москва не начала активных действий на Украине раньше, об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.&quot;Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми&quot;, — сказал он.Глава государства напомнил о Минских соглашениях, а также о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози, что договоренности исполнять они не собирались, а просто выигрывали время для вооружения киевского режима.Как подчеркнул президент, Россия пытается прекратить войну на Украине, и на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Но позже выяснилось, что Москву "водили за нос"."Более опытный и прогнозируемый"Зарубин также поинтересовался у Путина, кто лучше для России из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп.&quot;Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Он политик сильной формации&quot;, — сказал президент.При этом Путин отметил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена, так как он не врач.Российский лидер, говоря о состоянии здоровья президента США, рассказал, что о недееспособности хозяина Белого дома заявляли уже во время их встречи в Женеве три года назад, но ничего такого он не увидел."Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", — добавил Путин.Президент подчеркнул, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. В то же время текущую позицию Белого дома глава государства назвал в высшей степени вредной и ошибочной."Мы должны смотреть не на это (состояние здоровья Байдена. — Прим. ред.). Мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", — сказал он."НАТО ни к чему уже"НАТО — это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил Путин.&quot;Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение&quot;, — сказал глава государства.США и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО, добавил президент.Говоря об отношениях Дональда Трампа с европейскими лидерами, Путин отметил, что у экс-президента США был собственный взгляд на их развитие."Он хотел заставить европейцев поднять расходы на оборону, или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну я не знаю, пускай они сами разбираются, это их проблемы", — сказал российский лидер."Наш человек"Президент также прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прадеде, бежавшем из России в 1904 году.&quot;Например, у нас в архивах все это есть, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос. А господин Блинкен считает, что это исконно российская территория? Киев и прилегающие территории. Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то как минимум он считает, что никакой Украины в 1904 году... А именно в 1904 году прапрадед уехал из Киева в США, значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен — наш человек&quot;, — отметил он.При этом глава государства добавил, что глава Госдепа зря делает такие публичные заявления, так как они могут привести его к провалу.
https://ria.ru/20240214/putin-1927457656.html
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украина, россия, москва, владимир путин, павел зарубин, ангела меркель, в мире
Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин, Ангела Меркель, В мире
Путин сожалеет, что Россия не вела активных действий на Украине раньше

Путин выразил сожаление, что РФ не начала активных действий на Украине раньше

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Зарубина
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Зарубина
© POOL
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил сожаление, что Москва не начала активных действий на Украине раньше, об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
«

"Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", — сказал он.

Глава государства напомнил о Минских соглашениях, а также о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози, что договоренности исполнять они не собирались, а просто выигрывали время для вооружения киевского режима.
Как подчеркнул президент, Россия пытается прекратить войну на Украине, и на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Но позже выяснилось, что Москву "водили за нос".
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"Более опытный и прогнозируемый"

Зарубин также поинтересовался у Путина, кто лучше для России из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп.
«

"Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Он политик сильной формации", — сказал президент.

При этом Путин отметил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена, так как он не врач.
Российский лидер, говоря о состоянии здоровья президента США, рассказал, что о недееспособности хозяина Белого дома заявляли уже во время их встречи в Женеве три года назад, но ничего такого он не увидел.
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"Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", — добавил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. В то же время текущую позицию Белого дома глава государства назвал в высшей степени вредной и ошибочной.
"Мы должны смотреть не на это (состояние здоровья Байдена. — Прим. ред.). Мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", — сказал он.
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"НАТО ни к чему уже"

НАТО — это инструмент внешней политики США, если они считают, что он им не нужен, это их решение, заявил Путин.
«

"Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение", — сказал глава государства.

США и Европа должны сами разбираться с расходами на оборону или платой за "атомный зонтик" НАТО, добавил президент.
Говоря об отношениях Дональда Трампа с европейскими лидерами, Путин отметил, что у экс-президента США был собственный взгляд на их развитие.
"Он хотел заставить европейцев поднять расходы на оборону, или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну я не знаю, пускай они сами разбираются, это их проблемы", — сказал российский лидер.
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"Наш человек"

Президент также прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прадеде, бежавшем из России в 1904 году.
«

"Например, у нас в архивах все это есть, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос. А господин Блинкен считает, что это исконно российская территория? Киев и прилегающие территории. Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то как минимум он считает, что никакой Украины в 1904 году... А именно в 1904 году прапрадед уехал из Киева в США, значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен — наш человек", — отметил он.

При этом глава государства добавил, что глава Госдепа зря делает такие публичные заявления, так как они могут привести его к провалу.
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