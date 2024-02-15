https://ria.ru/20240215/putin-1927460349.html

Путин не считает, что все немцы должны нести ответственность за нацистов

Путин не считает, что все немцы должны нести ответственность за нацистов - РИА Новости, 15.02.2024

Путин не считает, что все немцы должны нести ответственность за нацистов

Нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия, надо исходить из реалий сегодняшнего дня... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T00:28

2024-02-15T00:28

2024-02-15T00:28

германия

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия, надо исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть, кто какую политику проводит, считает президент РФ Владимир Путин. "Я не считаю, что сегодняшнее поколение немцев должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия. Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. И не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо. И вообще, лепить этот лейбл на весь немецкий народ - это нечестная позиция", - сказал Путин в интервью, опубликованном в телеграм-канале Кремля.Он отметил, что, по его мнению, это злоупотребление тем, что пережили народы Советского союза, и это "ни к чему". "Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит", - добавил президент. Путин указал, что во многих странах "как политический лейтмотив" звучат идеи исключительности одних народов перед другими, и "вот с этого нацизм и начинался". "Поэтому, если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также во всяком случае подумать о том, чтобы на глобальном уровне выстроить эту антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу на глобальном уровне", - заявил он. Причем, по мнению российского лидера, это должно быть на уровне общественной инициативы - только в этом случае эта работа будет эффективной, "и неважно, в какой стране мира это произойдет".

https://ria.ru/20240214/putin-1927458939.html

германия

россия

европа

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германия, россия, европа, владимир путин