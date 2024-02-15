https://ria.ru/20240215/pshenitsa-1927473832.html

В России вывели пшеницу с фиолетовым зерном

В России вывели пшеницу с фиолетовым зерном - РИА Новости, 15.02.2024

В России вывели пшеницу с фиолетовым зерном

Ученые Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы - отличительной особенностью ее зерен является фиолетовый оттенок, сама же культура может использоваться РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T05:37

2024-02-15T05:37

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ученые Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы - отличительной особенностью ее зерен является фиолетовый оттенок, сама же культура может использоваться в функциональном питании - то есть в еде, улучшающей работу человеческого организма, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. "Новый сорт мягкой яровой пшеницы обладает высокой урожайностью, характеризуется более коротким периодом созревания и высокой засухоустойчивостью. Он подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона", - сообщили в пресс-службе. В странах Азии, Европы и Северной Америки пшеница с фиолетовым зерном активно используется в производстве продуктов функционального питания. Теперь такой сорт есть и в России, и у него - целый ряд преимуществ: высокая урожайность (до 45 центнеров с гектара), короткий вегетационный период, низкорослость (благодаря этому пшеница устойчива к полеганию), засухоустойчивость, повышенное содержание белка (выше аналогов на 3-4%). Новая пшеница рекомендована для возделывания в Центральном, Центрально-Черноземном и Волго-Вятском регионах России. А мука из фиолетового зерна - серая: такая окраска, поясняют разработчики - индикатор высокого уровня антиоксидантных свойств. И сам хлеб, добавляют они, получается превосходный - мягкий, пористый, с золотой корочкой. "Памяти Коновалова" - один из первых сортов c фиолетовым цветом зерна в Госреестре селекционных достижений - разрабатывался на базе РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Название ему ученые дали в честь Юрия Борисовича Коновалова - профессора, более 25 лет заведовавшего кафедрой генетики, селекции и семеноводства полевых культур академии: он в 80-е одним из первых начал заниматься созданием сортов растений с фиолетовым цветом зерна.

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