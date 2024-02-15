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В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом - РИА Новости, 15.02.2024
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09:18 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/proval-1927487524.html
В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом
В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом - РИА Новости, 15.02.2024
В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом
Политика действующей администрации президента США Джо Байдена обернулась для страны провалом, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:18
2024-02-15T09:18
сша
в мире
аризона
нью-йорк (город)
нассим талеб
джо байден
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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. Политика действующей администрации президента США Джо Байдена обернулась для страны провалом, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от штата Аризона Кэтлин Уинн. "Политики нынешней администрации обернулись провалом. Никто не процветает", - сообщила она агентству. По мнению Уинн, американские семьи нуждаются в снижении нагрузки, получить ее населению США нужно до того, как помогать остальному миру. Согласно последней статистике федерального резервного банка Нью-Йорка, задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов. В январе бывший трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб заявил, что США могут войти в "долговую спираль смерти" в связи с ростом внешних заимствований, а спасти страну из нее может только чудо.
https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html
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сша
аризона
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сша, в мире, аризона, нью-йорк (город), нассим талеб, джо байден
США, В мире, Аризона, Нью-Йорк (город), Нассим Талеб, Джо Байден
В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом

Кандидат в конгресс Уинн: политика администрации Байдена обернулась провалом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. Политика действующей администрации президента США Джо Байдена обернулась для страны провалом, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от штата Аризона Кэтлин Уинн.
«
"Политики нынешней администрации обернулись провалом. Никто не процветает", - сообщила она агентству.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник
Вчера, 21:00
По мнению Уинн, американские семьи нуждаются в снижении нагрузки, получить ее населению США нужно до того, как помогать остальному миру.
Согласно последней статистике федерального резервного банка Нью-Йорка, задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов.
В январе бывший трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб заявил, что США могут войти в "долговую спираль смерти" в связи с ростом внешних заимствований, а спасти страну из нее может только чудо.
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01:40
 
СШАВ миреАризонаНью-Йорк (город)Нассим ТалебДжо Байден
 
 
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