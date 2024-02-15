https://ria.ru/20240215/proval-1927487524.html

В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом

В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом - РИА Новости, 15.02.2024

В США заявили, что политика администрации Байдена обернулась провалом

Политика действующей администрации президента США Джо Байдена обернулась для страны провалом, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:18

2024-02-15T09:18

2024-02-15T09:18

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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. Политика действующей администрации президента США Джо Байдена обернулась для страны провалом, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от штата Аризона Кэтлин Уинн. "Политики нынешней администрации обернулись провалом. Никто не процветает", - сообщила она агентству. По мнению Уинн, американские семьи нуждаются в снижении нагрузки, получить ее населению США нужно до того, как помогать остальному миру. Согласно последней статистике федерального резервного банка Нью-Йорка, задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов. В январе бывший трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб заявил, что США могут войти в "долговую спираль смерти" в связи с ростом внешних заимствований, а спасти страну из нее может только чудо.

https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html

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нью-йорк (город)

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сша, в мире, аризона, нью-йорк (город), нассим талеб, джо байден