https://ria.ru/20240215/progress-1927476569.html
Грузовик "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту
Грузовик "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 15.02.2024
Грузовик "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-26" на околоземную орбиту, через двое суток корабль пристыкуется к Международной... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:38
2024-02-15T06:38
2024-02-15T06:38
байконур (город)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926785359_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_86c247e94522cf0950f91ebe05dacc78.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-26" на околоземную орбиту, через двое суток корабль пристыкуется к Международной космической станции, трансляцию ведёт "Роскосмос". "Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал комментатор пуска. Стыковка к МКС ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего кораблю предстоит пробыть в космосе 180 суток. Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота. Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926785359_60:0:727:500_1920x0_80_0_0_910c160db94d457b84ed406bba2eaf82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), роскосмос
Байконур (город), Роскосмос
Грузовик "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту
Грузовой корабль "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-26" на околоземную орбиту, через двое суток корабль пристыкуется к Международной космической станции, трансляцию ведёт "Роскосмос".
«
"Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал комментатор пуска.
Стыковка к МКС ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего кораблю предстоит пробыть в космосе 180 суток.
Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.
Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.
Будущий экипаж МКС высоко оценил взаимодействие НАСА и "Роскосмоса"