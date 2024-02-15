https://ria.ru/20240215/progress-1927476569.html

Грузовик "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту

Грузовик "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 15.02.2024

Грузовик "Прогресс МС-26" вышел на околоземную орбиту

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-26" на околоземную орбиту, через двое суток корабль пристыкуется к Международной... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:38

2024-02-15T06:38

2024-02-15T06:38

байконур (город)

роскосмос

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с Байконура, вывела грузовик "Прогресс МС-26" на околоземную орбиту, через двое суток корабль пристыкуется к Международной космической станции, трансляцию ведёт "Роскосмос". "Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-26" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал комментатор пуска. Стыковка к МКС ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего кораблю предстоит пробыть в космосе 180 суток. Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота. Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html

байконур (город)

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байконур (город), роскосмос