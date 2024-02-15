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С Байконура стартовала ракета с кораблем "Прогресс МС-26"
С Байконура стартовала ракета с кораблем "Прогресс МС-26" - РИА Новости, 15.02.2024
С Байконура стартовала ракета с кораблем "Прогресс МС-26"
Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-26", который доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, стартовала с космодрома Байконур,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:30
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-26", который доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, стартовала с космодрома Байконур, трансляцию ведёт "Роскосмос".Через девять минут после старта ракета выведет корабль на околоземную орбиту, "Прогресс" отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к станции.Новый грузовик полетит по традиционной двухсуточной схеме, по плану стыковка ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего ему предстоит "проработать" в космосе 180 суток."Прогресс МС-26" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Стыковочный узел для него освободил корабль "Прогресс МС-24", отчаливший от станции и затопленный в несудоходном районе Тихого океана утром 13 февраля.Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html
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космос, байконур (город), тихий океан, роскосмос
Космос, Байконур (город), Тихий океан, Роскосмос
С Байконура стартовала ракета с кораблем "Прогресс МС-26"
С космодрома Байконур стартовала ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-26"
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-26", который доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, стартовала с космодрома Байконур, трансляцию ведёт "Роскосмос".
Через девять минут после старта ракета выведет корабль на околоземную орбиту, "Прогресс" отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к станции.
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Новый грузовик полетит по традиционной двухсуточной схеме, по плану стыковка ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего ему предстоит "проработать" в космосе 180 суток.
"Прогресс МС-26" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Стыковочный узел для него освободил корабль "Прогресс МС-24", отчаливший от станции и затопленный в несудоходном районе Тихого океана
утром 13 февраля.
Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.
Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.
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