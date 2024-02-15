https://ria.ru/20240215/progress-1927464116.html

Корабль "Прогресс МС-26" полетит к МКС 15 февраля

Корабль "Прогресс МС-26" полетит к МКС 15 февраля - РИА Новости, 15.02.2024

Корабль "Прогресс МС-26" полетит к МКС 15 февраля

Ракета "Союз-2.1а" стартует утром 15 февраля с космодрома Байконур и запустит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-26", сообщили в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:19

2024-02-15T01:19

2024-02-15T01:19

байконур (город)

тихий океан

роскосмос

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартует утром 15 февраля с космодрома Байконур и запустит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-26", сообщили в "Роскосмосе". "Запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-26" - 15 февраля в 06.25 мск", - говорится в сообщении. Через девять минут после старта ракета выведет корабль на околоземную орбиту, "Прогресс" отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к станции. Новый грузовик полетит по традиционной двухсуточной схеме, по плану стыковка ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего в космосе ему предстоит провести 180 суток. "Прогресс МС-26" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции. Стыковочный узел для него освободил корабль "Прогресс МС-24", отчаливший от станции и затопленный в несудоходном районе Тихого океана утром 13 февраля. Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота. Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. Для нового научного эксперимента "Перспектива-КМ" на корабле отправят трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят конструкцию на малом исследовательском модуле "Поиск" во время будущего выхода в открытый космос для ее развертывания и испытаний. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.

https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html

https://ria.ru/20240214/vostochnyy-1927384172.html

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байконур (город), тихий океан, роскосмос