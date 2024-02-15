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Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.02.2024
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22:09 15.02.2024
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Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург
Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, через которые она пройдет, заявил РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:09
2024-02-15T22:09
москва
владимир путин
санкт-петербург
россия
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, через которые она пройдет, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства проводит совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. "Конечно, проект магистрали Москва - Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, по территории которых пройдет эта трасса", - сказал Путин. Президент также попросил руководителей субъектов максимально ответственно подойти к решению задач, связанных с этим проектом.
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москва, владимир путин, санкт-петербург, россия
Москва, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург

Путин: проект ВСМ Москва — Петербург надо детально проработать с регионами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, через которые она пройдет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.
«
"Конечно, проект магистрали Москва - Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, по территории которых пройдет эта трасса", - сказал Путин.
Президент также попросил руководителей субъектов максимально ответственно подойти к решению задач, связанных с этим проектом.
Путин на совещании по строительству скоростной магистрали Москва — Петербург - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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