Рейтинг@Mail.ru
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 15.02.2024 (обновлено: 20:36 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/prisoedinenie-1927669286.html
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС - РИА Новости, 15.02.2024
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС, заявила РИА Новости министр иностранных дел этой страны Ширли Айоркор Ботчвей. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:30
2024-02-15T20:36
гана
брикс
в мире
россия
аддис-абеба
африканский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885536806_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_9ab8a7e3a91b81a71cbeab101b9aca3d.jpg
АДДИС-АБЕБА, 15 янв - РИА Новости. Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС, заявила РИА Новости министр иностранных дел этой страны Ширли Айоркор Ботчвей.Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявлял об интересе его страны к присоединению к БРИКС."Я считаю, что это серьезное заявление (президента). Я думаю нам надо изучить это. Президент, который любит консультироваться, создает комиссию, которая рассмотрит этот вопрос с разных сторон", - сказала министр в кулуарах проходящей в Аддис-Абебе встречи Исполнительного совета Африканского союза на уровне глав МИД.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.
https://ria.ru/20240215/briks-1927468023.html
гана
россия
аддис-абеба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885536806_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_03a2e1ee4583924bb7439233407c8aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гана, брикс, в мире, россия, аддис-абеба, африканский союз
Гана, БРИКС, В мире, Россия, Аддис-Абеба, Африканский союз
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС

Глава МИД Ганы: создается комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС

© AFP 2024 / CRISTINA ALDEHUELA Гана
 Гана - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AFP 2024 / CRISTINA ALDEHUELA
Гана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 15 янв - РИА Новости. Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС, заявила РИА Новости министр иностранных дел этой страны Ширли Айоркор Ботчвей.
Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявлял об интересе его страны к присоединению к БРИКС.
«
"Я считаю, что это серьезное заявление (президента). Я думаю нам надо изучить это. Президент, который любит консультироваться, создает комиссию, которая рассмотрит этот вопрос с разных сторон", - сказала министр в кулуарах проходящей в Аддис-Абебе встречи Исполнительного совета Африканского союза на уровне глав МИД.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Антонов о расчетах в нацвалютах в рамках БРИКС: трудности преодолимы
Вчера, 02:27
 
ГанаБРИКСВ миреРоссияАддис-АбебаАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала