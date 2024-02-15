https://ria.ru/20240215/prisoedinenie-1927669286.html

Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС

Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС - РИА Новости, 15.02.2024

Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС

Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС, заявила РИА Новости министр иностранных дел этой страны Ширли Айоркор Ботчвей. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T20:30

2024-02-15T20:30

2024-02-15T20:36

гана

брикс

в мире

россия

аддис-абеба

африканский союз

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АДДИС-АБЕБА, 15 янв - РИА Новости. Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС, заявила РИА Новости министр иностранных дел этой страны Ширли Айоркор Ботчвей.Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявлял об интересе его страны к присоединению к БРИКС."Я считаю, что это серьезное заявление (президента). Я думаю нам надо изучить это. Президент, который любит консультироваться, создает комиссию, которая рассмотрит этот вопрос с разных сторон", - сказала министр в кулуарах проходящей в Аддис-Абебе встречи Исполнительного совета Африканского союза на уровне глав МИД.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.

https://ria.ru/20240215/briks-1927468023.html

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гана, брикс, в мире, россия, аддис-абеба, африканский союз