https://ria.ru/20240215/prisoedinenie-1927669286.html
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС - РИА Новости, 15.02.2024
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС, заявила РИА Новости министр иностранных дел этой страны Ширли Айоркор Ботчвей. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:30
2024-02-15T20:30
2024-02-15T20:36
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АДДИС-АБЕБА, 15 янв - РИА Новости. Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС, заявила РИА Новости министр иностранных дел этой страны Ширли Айоркор Ботчвей.Ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявлял об интересе его страны к присоединению к БРИКС."Я считаю, что это серьезное заявление (президента). Я думаю нам надо изучить это. Президент, который любит консультироваться, создает комиссию, которая рассмотрит этот вопрос с разных сторон", - сказала министр в кулуарах проходящей в Аддис-Абебе встречи Исполнительного совета Африканского союза на уровне глав МИД.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.
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гана, брикс, в мире, россия, аддис-абеба, африканский союз
Гана, БРИКС, В мире, Россия, Аддис-Абеба, Африканский союз
Власти Ганы создают комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС
Глава МИД Ганы: создается комиссию по изучению вопроса о присоединении к БРИКС