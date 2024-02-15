https://ria.ru/20240215/pozhar-1927475409.html

В центре Москвы на Пушкинской площади произошел пожар

В центре Москвы на Пушкинской площади произошел пожар - РИА Новости, 15.02.2024

В центре Москвы на Пушкинской площади произошел пожар

В здании на Пушкинской площади в центре Москвы произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:14

2024-02-15T06:14

2024-02-15T10:22

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В здании на Пушкинской площади в центре Москвы произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", — указали в материале.Как позднее рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, пожар потушили в 10:04 мск. Информация о пострадавших не поступала, добавил собеседник издания.По данным сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу располагается концертный зал "Известия Hall".При этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что загорелось здание, расположенное по адресу Тверская, 18к1. Там раньше располагалась редакция "Известий".Как заявили РИА Новости в экстренных службах, пожар, предположительно, охватил два строения во дворе, ему присвоили третью категорию сложности из пяти. Как уточнили позднее в МЧС, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, горит административное здание, которое находилось на реконструкции.Из-за работы оперативных служб перекрыты три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна — по Большому Путинковскому переулку. Кроме того, не работают два выхода со станции метро "Пушкинская".

https://ria.ru/20240214/anapa-1927364105.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)