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В центре Москвы на Пушкинской площади произошел пожар
В центре Москвы на Пушкинской площади произошел пожар - РИА Новости, 15.02.2024
В центре Москвы на Пушкинской площади произошел пожар
В здании на Пушкинской площади в центре Москвы произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:14
2024-02-15T06:14
2024-02-15T10:22
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В здании на Пушкинской площади в центре Москвы произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", — указали в материале.Как позднее рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, пожар потушили в 10:04 мск. Информация о пострадавших не поступала, добавил собеседник издания.По данным сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу располагается концертный зал "Известия Hall".При этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что загорелось здание, расположенное по адресу Тверская, 18к1. Там раньше располагалась редакция "Известий".Как заявили РИА Новости в экстренных службах, пожар, предположительно, охватил два строения во дворе, ему присвоили третью категорию сложности из пяти. Как уточнили позднее в МЧС, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, горит административное здание, которое находилось на реконструкции.Из-за работы оперативных служб перекрыты три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна — по Большому Путинковскому переулку. Кроме того, не работают два выхода со станции метро "Пушкинская".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы на Пушкинской площади произошел пожар
МЧС: пожар начался в здании на Пушкинской площади в центре Москвы
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В здании на Пушкинской площади в центре Москвы произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
«
"В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", — указали в материале.
Как позднее рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС, пожар потушили в 10:04 мск. Информация о пострадавших не поступала, добавил собеседник издания.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу располагается концертный зал "Известия Hall".
При этом в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили
, что загорелось здание, расположенное по адресу Тверская, 18к1. Там раньше располагалась редакция "Известий".
Как заявили РИА Новости в экстренных службах, пожар, предположительно, охватил два строения во дворе, ему присвоили третью категорию сложности из пяти. Как уточнили позднее в МЧС, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, горит административное здание, которое находилось на реконструкции.
Из-за работы оперативных служб перекрыты три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца
и одна — по Большому Путинковскому переулку. Кроме того, не работают два выхода со станции метро "Пушкинская".
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