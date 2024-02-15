https://ria.ru/20240215/povaliy-1927567383.html
На Украине заочно обвинили певицу Таисию Повалий в поддержке России
На Украине заочно обвинили певицу Таисию Повалий в поддержке России - РИА Новости, 15.02.2024
На Украине заочно обвинили певицу Таисию Повалий в поддержке России
Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:46
2024-02-15T13:46
2024-02-15T13:46
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения украинской певице Таисии Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России. Имя фигурантки ведомство не называет, но публикует отретушированное фото артистки, которая являлась депутатом Рады от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году, а после переезда в Россию в 2014 году продолжает творческую деятельность за пределами Украины. "Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшая народная артистка Украины. Ей инкриминируется коллаборационнистская деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины. В прокуратуре заявили, что подозреваемая регулярно принимает участие в политических акциях, в частности в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20230927/lorak-1898760805.html
https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, таисия повалий, россия, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр
Шоубиз, В мире, Украина, Таисия Повалий, Россия, Генеральная прокуратура Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заочно обвинили певицу Таисию Повалий в поддержке России
Генпрокуратура Украины заочно обвинила певицу Таисию Повалий в поддержке России
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения
украинской певице Таисии Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России.
Имя фигурантки ведомство не называет, но публикует отретушированное фото артистки, которая являлась депутатом Рады от "Партии регионов", получила звание народной артистки Украины в 1997 году, а после переезда в Россию в 2014 году продолжает творческую деятельность за пределами Украины.
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"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшая народная артистка Украины. Ей инкриминируется коллаборационнистская деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.
В прокуратуре заявили, что подозреваемая регулярно принимает участие в политических акциях, в частности в концерте в Луганске
в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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