https://ria.ru/20240215/postradavshie-1927675177.html

Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву

Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 15.02.2024

Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву

Четырех пострадавших при украинском обстреле Белгорода в четверг вечером отправят поездом на лечение в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:08

2024-02-15T21:08

2024-02-15T21:08

москва

белгород

россия

вячеслав гладков

удар всу по тц в белгороде

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Четырех пострадавших при украинском обстреле Белгорода в четверг вечером отправят поездом на лечение в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее Минздрав РФ информировал, что четверо пострадавших при обстреле в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву. "У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых – травмы конечностей. Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками. Ещё раз благодарю министерство здравоохранения РФ, врачей и лично Михаила Альбертовича Мурашко за оказанную поддержку", - написал Гладков.Он добавил, что остальные раненые остаются под контролем врачей в больницах Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Также глава области сообщил, что самостоятельно за медицинской помощью обратилась еще одна женщина. "Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела погибли 7 человек, в том числе 1 ребенок. 18 человек, в числе которых 4 детей, получили ранения.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927670830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, белгород, россия, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде