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Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 15.02.2024
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21:08 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/postradavshie-1927675177.html
Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву
Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 15.02.2024
Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву
Четырех пострадавших при украинском обстреле Белгорода в четверг вечером отправят поездом на лечение в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:08
2024-02-15T21:08
москва
белгород
россия
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Четырех пострадавших при украинском обстреле Белгорода в четверг вечером отправят поездом на лечение в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее Минздрав РФ информировал, что четверо пострадавших при обстреле в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву. "У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых – травмы конечностей. Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками. Ещё раз благодарю министерство здравоохранения РФ, врачей и лично Михаила Альбертовича Мурашко за оказанную поддержку", - написал Гладков.Он добавил, что остальные раненые остаются под контролем врачей в больницах Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Также глава области сообщил, что самостоятельно за медицинской помощью обратилась еще одна женщина. "Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела погибли 7 человек, в том числе 1 ребенок. 18 человек, в числе которых 4 детей, получили ранения.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927670830.html
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москва, белгород, россия, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде
Москва, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Гладков рассказал о состоянии раненых, которых отправят на лечение в Москву

Гладков: четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят поездом в Москву

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Четырех пострадавших при украинском обстреле Белгорода в четверг вечером отправят поездом на лечение в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее Минздрав РФ информировал, что четверо пострадавших при обстреле в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
ООН призвала Украину остановить атаки на гражданские объекты
Вчера, 20:45
«
"У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых – травмы конечностей. Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками. Ещё раз благодарю министерство здравоохранения РФ, врачей и лично Михаила Альбертовича Мурашко за оказанную поддержку", - написал Гладков.
Он добавил, что остальные раненые остаются под контролем врачей в больницах Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также глава области сообщил, что самостоятельно за медицинской помощью обратилась еще одна женщина. "Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела погибли 7 человек, в том числе 1 ребенок. 18 человек, в числе которых 4 детей, получили ранения.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
МоскваБелгородРоссияВячеслав ГладковУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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