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Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву

Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 15.02.2024

Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву

Четверо пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву, заявил помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:34

2024-02-15T18:34

2024-02-15T18:34

белгород

москва

россия

михаил мурашко

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

украина

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четверо пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По итогам телемедицинских консультаций четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские организации Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, москва, россия, михаил мурашко, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, украина