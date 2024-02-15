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Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву
Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 15.02.2024
Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву
Четверо пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву, заявил помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:34
2024-02-15T18:34
2024-02-15T18:34
белгород
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михаил мурашко
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четверо пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По итогам телемедицинских консультаций четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские организации Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгород, москва, россия, михаил мурашко, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, украина
Белгород, Москва, Россия, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Украина
Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву
Минздрав: 4 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород направят на лечение в Москву