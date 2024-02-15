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Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 15.02.2024
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18:34 15.02.2024
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Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву
Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 15.02.2024
Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву
Четверо пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву, заявил помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:34
2024-02-15T18:34
белгород
москва
россия
михаил мурашко
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
украина
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четверо пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По итогам телемедицинских консультаций четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские организации Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
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белгород, москва, россия, михаил мурашко, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде, украина
Белгород, Москва, Россия, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Украина
Четверых пострадавших при обстреле Белгорода отправят на лечение в Москву

Минздрав: 4 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород направят на лечение в Москву

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четверо пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"По итогам телемедицинских консультаций четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские организации Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
БелгородМоскваРоссияМихаил МурашкоАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеУкраина
 
 
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