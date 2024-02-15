https://ria.ru/20240215/pomosch-1927485531.html

США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии

США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии - РИА Новости, 15.02.2024

США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии

США должны прекратить финансировать Украину, которая получает слишком много финансовой помощи, в том числе на те цели, которые не покрываются даже в самих... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:08

2024-02-15T09:08

2024-02-15T09:08

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украина

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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. США должны прекратить финансировать Украину, которая получает слишком много финансовой помощи, в том числе на те цели, которые не покрываются даже в самих Штатах, заявила РИА Новости республиканский кандидат в американский конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн. "Им дают слишком много денег, и эти деньги, которые они получают, идут на вещи, которые мы даже не покрываем в своей собственной стране", - сообщила она агентству. В качестве примера Уинн указала на оплату пенсий украинским полицейским и задалась вопросом, почему США должны отвечать за подобные расходы. "Помимо прочего, это прокси-война", - добавила республиканка, подчеркнув, что Киев не должен больше "ни цента" получить от США и она сама в случае избрания будет против нового финансирования. Вдобавок, как отметила кандидат в конгресс США, Украина не является для Штатов важным союзником, в отличие от Израиля, которому, по ее словам, следует продолжать оказывать помощь. Общий объем средств, которые США выделили на поддержку Украины с начала российской специальной военной операции, превысил 75 миллиардов долларов. Однако помимо военной поддержки деньги также направляются на оплату пенсий и другие виды социальных расходов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927223035.html

https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина