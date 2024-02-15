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США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии - РИА Новости, 15.02.2024
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09:08 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/pomosch-1927485531.html
США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии
США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии - РИА Новости, 15.02.2024
США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии
США должны прекратить финансировать Украину, которая получает слишком много финансовой помощи, в том числе на те цели, которые не покрываются даже в самих... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:08
2024-02-15T09:08
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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. США должны прекратить финансировать Украину, которая получает слишком много финансовой помощи, в том числе на те цели, которые не покрываются даже в самих Штатах, заявила РИА Новости республиканский кандидат в американский конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн. "Им дают слишком много денег, и эти деньги, которые они получают, идут на вещи, которые мы даже не покрываем в своей собственной стране", - сообщила она агентству. В качестве примера Уинн указала на оплату пенсий украинским полицейским и задалась вопросом, почему США должны отвечать за подобные расходы. "Помимо прочего, это прокси-война", - добавила республиканка, подчеркнув, что Киев не должен больше "ни цента" получить от США и она сама в случае избрания будет против нового финансирования. Вдобавок, как отметила кандидат в конгресс США, Украина не является для Штатов важным союзником, в отличие от Израиля, которому, по ее словам, следует продолжать оказывать помощь. Общий объем средств, которые США выделили на поддержку Украины с начала российской специальной военной операции, превысил 75 миллиардов долларов. Однако помимо военной поддержки деньги также направляются на оплату пенсий и другие виды социальных расходов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927223035.html
https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
США должны прекратить финансировать ВСУ, заявили в республиканской партии

Американский политик Уинн: Киев получает слишком много помощи от Вашингтона

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. США должны прекратить финансировать Украину, которая получает слишком много финансовой помощи, в том числе на те цели, которые не покрываются даже в самих Штатах, заявила РИА Новости республиканский кандидат в американский конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн.
"Им дают слишком много денег, и эти деньги, которые они получают, идут на вещи, которые мы даже не покрываем в своей собственной стране", - сообщила она агентству.
В качестве примера Уинн указала на оплату пенсий украинским полицейским и задалась вопросом, почему США должны отвечать за подобные расходы. "Помимо прочего, это прокси-война", - добавила республиканка, подчеркнув, что Киев не должен больше "ни цента" получить от США и она сама в случае избрания будет против нового финансирования.
Вдобавок, как отметила кандидат в конгресс США, Украина не является для Штатов важным союзником, в отличие от Израиля, которому, по ее словам, следует продолжать оказывать помощь.
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Общий объем средств, которые США выделили на поддержку Украины с начала российской специальной военной операции, превысил 75 миллиардов долларов. Однако помимо военной поддержки деньги также направляются на оплату пенсий и другие виды социальных расходов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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