https://ria.ru/20240215/polsha-1927634760.html

В Госдуме заявили, что Польша "нарывается", требуя репараций от России

В Госдуме заявили, что Польша "нарывается", требуя репараций от России - РИА Новости, 15.02.2024

В Госдуме заявили, что Польша "нарывается", требуя репараций от России

Польша нарывается и оправдывает "наименование европейской гиены", заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов, комментируя высказывания властей... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:24

2024-02-15T17:24

2024-02-15T17:24

в мире

польша

россия

олег морозов

госдума рф

радослав сикорский

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Польша нарывается и оправдывает "наименование европейской гиены", заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов, комментируя высказывания властей Польши о необходимости выплаты репараций со стороны России. Польша должна требовать военные репарации по итогам Второй мировой войны не от Германии, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. "Польша, говоря по-русски, нарывается и оправдывает наименование европейской гиены. Это государство в прямом смысле существует благодаря СССР и России. А в нынешних границах- исключительно по воле СССР. Постановка вопроса, кто кому должен по итогам Второй мировой войны, для Польши губительна! Она главный выгодоприобретатель этих итогов. Поэтому пересмотр возможен, но исключительно в обратную сторону", - сказал Морозов.

https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, олег морозов, госдума рф, радослав сикорский