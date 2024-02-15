https://ria.ru/20240215/polsha-1927592946.html
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России - РИА Новости, 15.02.2024
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России
Польша должна сама России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:53
в мире
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радослав сикорский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Польша должна сама России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывания властей Польши о необходимости выплаты репараций со стороны России. Польша должна требовать военные репарации по итогам Второй мировой войны не от Германии, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. "Осла дохлого уши Сикорскому, а не репарации от России. Это Польша должна России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма. Более 600 тысяч полегло красноармейцев за то, чтобы сегодня такие как сикорские могли жить и дышать. И эти же неблагодарные польские политики буквально выкорчевали их останки из земли. Кощунство на государственном уровне теперь они хотят сопроводить еще требованием каких-то выплат? А про помощь, которую СССР направлял на восстановление послевоенной Польши они не забыли?" - сказал Слуцкий. По разным оценкам, сумма советских дотаций Польше с 1944 по 1960 годы составляет порядка 600 миллиардов долларов, отметил политик. "Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин - все это и многое другое СССР массово поставлял Польше. Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Не хотят сегодня вернуть долги?" - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html
https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, ссср, радослав сикорский, леонид слуцкий (политик), лдпр
В мире, Польша, Россия, СССР, Радослав Сикорский, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России
Слуцкий: Польша сама должна России за освобождение от фашизма
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Польша должна сама России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывания властей Польши о необходимости выплаты репараций со стороны России.
Польша должна требовать военные репарации по итогам Второй мировой войны не от Германии
, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
в эфире Польского телевидения.
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"Осла дохлого уши Сикорскому, а не репарации от России. Это Польша должна России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма. Более 600 тысяч полегло красноармейцев за то, чтобы сегодня такие как сикорские могли жить и дышать. И эти же неблагодарные польские политики буквально выкорчевали их останки из земли. Кощунство на государственном уровне теперь они хотят сопроводить еще требованием каких-то выплат? А про помощь, которую СССР направлял на восстановление послевоенной Польши они не забыли?" - сказал Слуцкий.
По разным оценкам, сумма советских дотаций Польше с 1944 по 1960 годы составляет порядка 600 миллиардов долларов, отметил политик.
"Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин - все это и многое другое СССР массово поставлял Польше. Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Не хотят сегодня вернуть долги?" - сказал Слуцкий.
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