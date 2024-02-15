Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/polsha-1927592946.html
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России - РИА Новости, 15.02.2024
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России
Польша должна сама России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:53
в мире
польша
россия
ссср
радослав сикорский
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Польша должна сама России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывания властей Польши о необходимости выплаты репараций со стороны России. Польша должна требовать военные репарации по итогам Второй мировой войны не от Германии, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. "Осла дохлого уши Сикорскому, а не репарации от России. Это Польша должна России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма. Более 600 тысяч полегло красноармейцев за то, чтобы сегодня такие как сикорские могли жить и дышать. И эти же неблагодарные польские политики буквально выкорчевали их останки из земли. Кощунство на государственном уровне теперь они хотят сопроводить еще требованием каких-то выплат? А про помощь, которую СССР направлял на восстановление послевоенной Польши они не забыли?" - сказал Слуцкий. По разным оценкам, сумма советских дотаций Польше с 1944 по 1960 годы составляет порядка 600 миллиардов долларов, отметил политик. "Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин - все это и многое другое СССР массово поставлял Польше. Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Не хотят сегодня вернуть долги?" - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html
https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html
польша
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, ссср, радослав сикорский, леонид слуцкий (политик), лдпр
В мире, Польша, Россия, СССР, Радослав Сикорский, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий раскритиковал польскую идею потребовать "репарации" от России

Слуцкий: Польша сама должна России за освобождение от фашизма

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Польша должна сама России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывания властей Польши о необходимости выплаты репараций со стороны России.
Польша должна требовать военные репарации по итогам Второй мировой войны не от Германии, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения.
Солдаты Армии Крайовой, воюющие на улицах Варшавы. Сентябрь 1944 года - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
МИД Польши назвал вопрос репараций от ФРГ за Вторую мировую войну закрытым
Вчера, 12:51
"Осла дохлого уши Сикорскому, а не репарации от России. Это Польша должна России как правопреемнице СССР за освобождение от гитлеровского фашизма. Более 600 тысяч полегло красноармейцев за то, чтобы сегодня такие как сикорские могли жить и дышать. И эти же неблагодарные польские политики буквально выкорчевали их останки из земли. Кощунство на государственном уровне теперь они хотят сопроводить еще требованием каких-то выплат? А про помощь, которую СССР направлял на восстановление послевоенной Польши они не забыли?" - сказал Слуцкий.
По разным оценкам, сумма советских дотаций Польше с 1944 по 1960 годы составляет порядка 600 миллиардов долларов, отметил политик.
"Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин - все это и многое другое СССР массово поставлял Польше. Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Не хотят сегодня вернуть долги?" - сказал Слуцкий.
Российский военнослужащий, действующий на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из миномета - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Россия начала выплату репараций Украине
14 февраля, 08:00
 
В миреПольшаРоссияСССРРадослав СикорскийЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала