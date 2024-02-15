https://ria.ru/20240215/polsha-1927559817.html

В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии

В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии - РИА Новости, 15.02.2024

В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии

Если поднимать вопрос о репарациях, Польше следует учесть, что по итогам Второй мировой войны она получила дополнительные территории, например, часть Восточной... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:24

2024-02-15T13:24

2024-02-15T13:24

в мире

польша

германия

калининград

радослав сикорский

александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Если поднимать вопрос о репарациях, Польше следует учесть, что по итогам Второй мировой войны она получила дополнительные территории, например, часть Восточной Пруссии, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Польша должна требовать военные репарации не от Германии, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. "Если Польша всерьёз рассуждает о неких репарациях со стороны нашей страны, то значит, можно говорить и о ревизии её территориальных приобретений", - сказал сенатор. Политик напомнил, что только после Второй мировой войны поляки получили почти 25% территории Германии в границах 1937 года. "И если вопрос присоединения восточно-немецких земель оставим немцам, то вот принадлежность единой некогда с Калининградской областью территории Восточной Пруссии вполне может быть также подвергнута ревизии. Так что я на месте поляков оставил бы эти безумные разговоры о контрибуциях и занялся собственными внутренними проблемами", - заключил Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, германия, калининград, радослав сикорский, александр шендерюк-жидков