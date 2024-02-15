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В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии - РИА Новости, 15.02.2024
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13:24 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/polsha-1927559817.html
В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии
В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии - РИА Новости, 15.02.2024
В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии
Если поднимать вопрос о репарациях, Польше следует учесть, что по итогам Второй мировой войны она получила дополнительные территории, например, часть Восточной... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:24
2024-02-15T13:24
в мире
польша
германия
калининград
радослав сикорский
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Если поднимать вопрос о репарациях, Польше следует учесть, что по итогам Второй мировой войны она получила дополнительные территории, например, часть Восточной Пруссии, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Польша должна требовать военные репарации не от Германии, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. "Если Польша всерьёз рассуждает о неких репарациях со стороны нашей страны, то значит, можно говорить и о ревизии её территориальных приобретений", - сказал сенатор. Политик напомнил, что только после Второй мировой войны поляки получили почти 25% территории Германии в границах 1937 года. "И если вопрос присоединения восточно-немецких земель оставим немцам, то вот принадлежность единой некогда с Калининградской областью территории Восточной Пруссии вполне может быть также подвергнута ревизии. Так что я на месте поляков оставил бы эти безумные разговоры о контрибуциях и занялся собственными внутренними проблемами", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html
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в мире, польша, германия, калининград, радослав сикорский, александр шендерюк-жидков
В мире, Польша, Германия, Калининград, Радослав Сикорский, Александр Шендерюк-Жидков
В Совфеде напомнили Польше о полученной территории Восточной Пруссии

В Совфеде напомнили Польше о полученной территории после Второй мировой войны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Если поднимать вопрос о репарациях, Польше следует учесть, что по итогам Второй мировой войны она получила дополнительные территории, например, часть Восточной Пруссии, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Польша должна требовать военные репарации не от Германии, а от России, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения.
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Вчера, 12:51
"Если Польша всерьёз рассуждает о неких репарациях со стороны нашей страны, то значит, можно говорить и о ревизии её территориальных приобретений", - сказал сенатор.
Политик напомнил, что только после Второй мировой войны поляки получили почти 25% территории Германии в границах 1937 года.
"И если вопрос присоединения восточно-немецких земель оставим немцам, то вот принадлежность единой некогда с Калининградской областью территории Восточной Пруссии вполне может быть также подвергнута ревизии. Так что я на месте поляков оставил бы эти безумные разговоры о контрибуциях и занялся собственными внутренними проблемами", - заключил Шендерюк-Жидков.
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В миреПольшаГерманияКалининградРадослав СикорскийАлександр Шендерюк-Жидков
 
 
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