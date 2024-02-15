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В Польше заявили об "активности российской авиации" - РИА Новости, 15.02.2024
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09:50 15.02.2024 (обновлено: 10:07 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/polsha-1927493395.html
В Польше заявили об "активности российской авиации"
В Польше заявили об "активности российской авиации" - РИА Новости, 15.02.2024
В Польше заявили об "активности российской авиации"
Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:50
2024-02-15T10:07
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ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. "Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах. Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении. Масштабную воздушную тревогу на Украине в четверг объявили в 4.32 мск, отменили в 7.07 мск.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
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в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
В Польше заявили об "активности российской авиации"

ВС Польши заявили, что подняли военные самолеты из-за российской авиации

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо.
"Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах.
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Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.
Масштабную воздушную тревогу на Украине в четверг объявили в 4.32 мск, отменили в 7.07 мск.
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