https://ria.ru/20240215/polsha-1927493395.html

В Польше заявили об "активности российской авиации"

В Польше заявили об "активности российской авиации" - РИА Новости, 15.02.2024

В Польше заявили об "активности российской авиации"

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:50

2024-02-15T09:50

2024-02-15T10:07

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ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за "активности авиации РФ" военные самолеты Польши были подняты в небо. "Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины", — утверждают в польских вооруженных силах. Как отметили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". "Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении. Масштабную воздушную тревогу на Украине в четверг объявили в 4.32 мск, отменили в 7.07 мск.

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, украина