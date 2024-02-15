https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927633939.html

При атаке ВСУ на Белгород погибла сотрудница БелГУ

При атаке ВСУ на Белгород погибла сотрудница БелГУ - РИА Новости, 15.02.2024

При атаке ВСУ на Белгород погибла сотрудница БелГУ

Одной из погибших в результате атаки ВСУ на Белгород оказалась сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ)... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:20

2024-02-15T17:20

2024-02-15T17:20

удар всу по тц в белгороде

белгород

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Одной из погибших в результате атаки ВСУ на Белгород оказалась сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Любовь Губкина, проработавшая в университете более 23 лет, сообщила пресс-служба вуза в Telegram-канале. "В результате сегодняшней ракетной атаки погибла сотрудница БелГУ, специалист и преподаватель института инженерных и цифровых технологий Любовь Алексеевна Губкина. Весь коллектив глубоко скорбит и соболезнует родным и близким Любови Алексеевны, у которой осталось трое детей", - говорится в сообщении вуза. Отмечается, что двое ее детей связаны университетом, старший сын является аспирантом, а дочь обучается в инжиниринговом колледже НИУ БелГУ. Как уточнили в пресс-службе, женщина проработала в университете более 23 лет, "была светлым, доброжелательным, общительным и добрым человеком". "По поручению руководителя вуза семье погибшей оказывается вся необходимая помощь", - добавили университете. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

удар всу по тц в белгороде, белгород, украина, вооруженные силы украины, происшествия