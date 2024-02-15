https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927633939.html
При атаке ВСУ на Белгород погибла сотрудница БелГУ
При атаке ВСУ на Белгород погибла сотрудница БелГУ - РИА Новости, 15.02.2024
При атаке ВСУ на Белгород погибла сотрудница БелГУ
Одной из погибших в результате атаки ВСУ на Белгород оказалась сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ)... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:20
2024-02-15T17:20
2024-02-15T17:20
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Одной из погибших в результате атаки ВСУ на Белгород оказалась сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Любовь Губкина, проработавшая в университете более 23 лет, сообщила пресс-служба вуза в Telegram-канале. "В результате сегодняшней ракетной атаки погибла сотрудница БелГУ, специалист и преподаватель института инженерных и цифровых технологий Любовь Алексеевна Губкина. Весь коллектив глубоко скорбит и соболезнует родным и близким Любови Алексеевны, у которой осталось трое детей", - говорится в сообщении вуза. Отмечается, что двое ее детей связаны университетом, старший сын является аспирантом, а дочь обучается в инжиниринговом колледже НИУ БелГУ. Как уточнили в пресс-службе, женщина проработала в университете более 23 лет, "была светлым, доброжелательным, общительным и добрым человеком". "По поручению руководителя вуза семье погибшей оказывается вся необходимая помощь", - добавили университете. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удар всу по тц в белгороде, белгород, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке ВСУ на Белгород погибла сотрудница БелГУ
Одной из погибших при атаке ВСУ на Белгород оказалась сотрудница БелГУ Губкина
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Одной из погибших в результате атаки ВСУ на Белгород оказалась сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Любовь Губкина, проработавшая в университете более 23 лет, сообщила пресс-служба вуза в Telegram-канале.
«
"В результате сегодняшней ракетной атаки погибла сотрудница БелГУ, специалист и преподаватель института инженерных и цифровых технологий Любовь Алексеевна Губкина. Весь коллектив глубоко скорбит и соболезнует родным и близким Любови Алексеевны, у которой осталось трое детей", - говорится в сообщении вуза.
Отмечается, что двое ее детей связаны университетом, старший сын является аспирантом, а дочь обучается в инжиниринговом колледже НИУ БелГУ. Как уточнили в пресс-службе, женщина проработала в университете более 23 лет, "была светлым, доброжелательным, общительным и добрым человеком".
«
"По поручению руководителя вуза семье погибшей оказывается вся необходимая помощь", - добавили университете.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7