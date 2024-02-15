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Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях - РИА Новости, 15.02.2024
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17:53 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/peterburg-1927641839.html
Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях
Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях - РИА Новости, 15.02.2024
Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях
Санкт-Петербург в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:53
2024-02-15T17:53
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Санкт-Петербург в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards пройдет 19-21 февраля в Санкт‑Петербурге. В нем примут участие 47 регионов. Петербург представлен в девяти номинациях: регион событийного туризма, регион промышленного туризма, регион гастрономического туризма, культурно-познавательный туризм, регион устойчивого развития туризма, регион музейного туризма, лучший туристский маркетинг, регион семейного отдыха и туризма, регион образовательного туризма. "Петербург привлекает гостей богатой историей, культурой, архитектурой, яркими событиями и возможностями отдыха на природе. Наш город признан лучшим направлением для отпуска мечты. Самые популярные виды отдыха - культурно-познавательный, семейный и деловой. Мы активно развиваем новые виды туризма: свадебный, религиозный, патриотический, промышленный, медицинский, экологический и другие", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в настоящее время большей популярностью пользуются комбинированные туры. Петербург посещает все больше семей. Более половины из всех, посетивших Северную столицу в прошлом году, это семьи с детьми. Санкт‑Петербург в 2023 году посетили 9,4 миллиона туристов – на 16% больше, чем в 2022 году. В прошлом году туристы принесли в экономику города 482,7 миллиарда рублей (на 32% больше, чем в 2022 году). Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Премия позволяет отметить заслуги представителей туристической отрасли, является признанием со стороны профессионального сообщества.
https://ria.ru/20240127/peterburg-1923860346.html
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов

Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Санкт-Петербург в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards пройдет 19-21 февраля в Санкт‑Петербурге. В нем примут участие 47 регионов.
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Петербург представлен в девяти номинациях: регион событийного туризма, регион промышленного туризма, регион гастрономического туризма, культурно-познавательный туризм, регион устойчивого развития туризма, регион музейного туризма, лучший туристский маркетинг, регион семейного отдыха и туризма, регион образовательного туризма.
"Петербург привлекает гостей богатой историей, культурой, архитектурой, яркими событиями и возможностями отдыха на природе. Наш город признан лучшим направлением для отпуска мечты. Самые популярные виды отдыха - культурно-познавательный, семейный и деловой. Мы активно развиваем новые виды туризма: свадебный, религиозный, патриотический, промышленный, медицинский, экологический и другие", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Он отметил, что в настоящее время большей популярностью пользуются комбинированные туры. Петербург посещает все больше семей. Более половины из всех, посетивших Северную столицу в прошлом году, это семьи с детьми.
Санкт‑Петербург в 2023 году посетили 9,4 миллиона туристов – на 16% больше, чем в 2022 году. В прошлом году туристы принесли в экономику города 482,7 миллиарда рублей (на 32% больше, чем в 2022 году).
Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Премия позволяет отметить заслуги представителей туристической отрасли, является признанием со стороны профессионального сообщества.
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