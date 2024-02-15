https://ria.ru/20240215/peterburg-1927641839.html

Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях

Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях - РИА Новости, 15.02.2024

Петербург на премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях

Санкт-Петербург в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:53

2024-02-15T17:53

2024-02-15T17:53

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Санкт-Петербург в финале III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards представлен в девяти номинациях, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Финал III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards пройдет 19-21 февраля в Санкт‑Петербурге. В нем примут участие 47 регионов. Петербург представлен в девяти номинациях: регион событийного туризма, регион промышленного туризма, регион гастрономического туризма, культурно-познавательный туризм, регион устойчивого развития туризма, регион музейного туризма, лучший туристский маркетинг, регион семейного отдыха и туризма, регион образовательного туризма. "Петербург привлекает гостей богатой историей, культурой, архитектурой, яркими событиями и возможностями отдыха на природе. Наш город признан лучшим направлением для отпуска мечты. Самые популярные виды отдыха - культурно-познавательный, семейный и деловой. Мы активно развиваем новые виды туризма: свадебный, религиозный, патриотический, промышленный, медицинский, экологический и другие", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в настоящее время большей популярностью пользуются комбинированные туры. Петербург посещает все больше семей. Более половины из всех, посетивших Северную столицу в прошлом году, это семьи с детьми. Санкт‑Петербург в 2023 году посетили 9,4 миллиона туристов – на 16% больше, чем в 2022 году. В прошлом году туристы принесли в экономику города 482,7 миллиарда рублей (на 32% больше, чем в 2022 году). Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Премия позволяет отметить заслуги представителей туристической отрасли, является признанием со стороны профессионального сообщества.

https://ria.ru/20240127/peterburg-1923860346.html

https://ria.ru/20240214/metro-1927355888.html

https://ria.ru/20240214/musor-1927273165.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов