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После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело

После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.02.2024

После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после перестрелки в центре Москвы, вспыхнувшей после мелкого ДТП, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:35

2024-02-15T10:35

2024-02-15T10:55

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после перестрелки в центре Москвы, вспыхнувшей после мелкого ДТП, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным полиции, накануне около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП "с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт". Полицейские задержали четырех участников перестрелки, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции."По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета поручил руководителю столичного СК России Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, а также принять меры к аресту лица, начавшего перестрелку", - говорится в сообщении.Как уточняется в Telegram-канале столичного главка СК России, 29-летний зачинщик потасовки "задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, после разрешения врачей он будет доставлен в подразделение СК, где следователи приступят к его допросу".Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)