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После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.02.2024
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10:35 15.02.2024 (обновлено: 10:55 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/perestrelka-1927503159.html
После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело
После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.02.2024
После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после перестрелки в центре Москвы, вспыхнувшей после мелкого ДТП, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:35
2024-02-15T10:55
происшествия
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россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после перестрелки в центре Москвы, вспыхнувшей после мелкого ДТП, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным полиции, накануне около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП "с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт". Полицейские задержали четырех участников перестрелки, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции."По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета поручил руководителю столичного СК России Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, а также принять меры к аресту лица, начавшего перестрелку", - говорится в сообщении.Как уточняется в Telegram-канале столичного главка СК России, 29-летний зачинщик потасовки "задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, после разрешения врачей он будет доставлен в подразделение СК, где следователи приступят к его допросу".Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после перестрелки в центре Москвы

© Прокуратура МосквыКонфликт между гражданами на улице Плющиха в Москве
Конфликт между гражданами на улице Плющиха в Москве
© Прокуратура Москвы
Конфликт между гражданами на улице Плющиха в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после перестрелки в центре Москвы, вспыхнувшей после мелкого ДТП, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным полиции, накануне около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП "с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт". Полицейские задержали четырех участников перестрелки, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции.
"По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Председатель Следственного комитета поручил руководителю столичного СК России Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, а также принять меры к аресту лица, начавшего перестрелку", - говорится в сообщении.
Как уточняется в Telegram-канале столичного главка СК России, 29-летний зачинщик потасовки "задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, после разрешения врачей он будет доставлен в подразделение СК, где следователи приступят к его допросу".
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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