https://ria.ru/20240215/patrushev-1927690958.html

Патрушев провел переговоры с коллегой из Ирана

Патрушев провел переговоры с коллегой из Ирана - РИА Новости, 15.02.2024

Патрушев провел переговоры с коллегой из Ирана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг в Бишкеке провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:19

2024-02-15T23:19

2024-02-15T23:19

иран

россия

бишкек

николай патрушев

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БИШКЕК, 15 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг в Бишкеке провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, с акцентом на стратегических приоритетах Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Центром внимания собеседников стали вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Отмечается, что также "рассмотрен ход практической реализации договоренностей на высшем уровне". Переговоры состоялись в Бишкеке накануне многосторонней встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html

иран

россия

бишкек

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Наталья Макарова

иран, россия, бишкек, николай патрушев