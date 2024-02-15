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Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи - РИА Новости, 15.02.2024
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Религия
 
14:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html
Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи
Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи - РИА Новости, 15.02.2024
Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи
Человек может "обнулить" накопившиеся грехи добрыми делами, на которые Господь отвечает благодатью, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:37
2024-02-15T14:37
религия
донбасс
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Человек может "обнулить" накопившиеся грехи добрыми делами, на которые Господь отвечает благодатью, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Грех накапливается, как снежная лавина, а лавина сносит все, уничтожает на своем пути – так и грех может уничтожить все в нашей жизни. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание – это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божья благодать в ответ на добрые дела, и самое главное – обнуляются наши с вами грехи", – сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. Каждый христианин должен связывать церковность не только с посещением храма, но и осознавать, сколь важно делать добрые дела и помогать людям, особенно в трудных обстоятельствах, которых сейчас очень много, сказал патриарх. "Как много сегодня тяжелейшим конфликтом на Донбассе не только морально, но и физически уязвленных. В Москве лежат раненые воины, еще вчера здоровые молодые люди, полные надежд на будущее, а сегодня – положившие здравие свое за Родину, за народ свой. Как они нуждаются в нашей помощи и поддержке! И даже помимо этого экстремального примера – как много вокруг нас есть людей, которым очень нужна наша помощь, очень нужна наша забота! Та самая забота, которая и вырастает в добрые дела, споспешествующие нашему спасению", – заключил он.
https://ria.ru/20240215/sretenie-1927475924.html
https://ria.ru/20240209/maslenitsa-1600125076.html
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донбасс, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Донбасс, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи

Патриарх Кирилл: человек может обнулить свои грехи добрыми делами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Человек может "обнулить" накопившиеся грехи добрыми делами, на которые Господь отвечает благодатью, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Грех накапливается, как снежная лавина, а лавина сносит все, уничтожает на своем пути – так и грех может уничтожить все в нашей жизни. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание – это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божья благодать в ответ на добрые дела, и самое главное – обнуляются наши с вами грехи", – сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня.
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Каждый христианин должен связывать церковность не только с посещением храма, но и осознавать, сколь важно делать добрые дела и помогать людям, особенно в трудных обстоятельствах, которых сейчас очень много, сказал патриарх.
"Как много сегодня тяжелейшим конфликтом на Донбассе не только морально, но и физически уязвленных. В Москве лежат раненые воины, еще вчера здоровые молодые люди, полные надежд на будущее, а сегодня – положившие здравие свое за Родину, за народ свой. Как они нуждаются в нашей помощи и поддержке! И даже помимо этого экстремального примера – как много вокруг нас есть людей, которым очень нужна наша помощь, очень нужна наша забота! Та самая забота, которая и вырастает в добрые дела, споспешествующие нашему спасению", – заключил он.
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