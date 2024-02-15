https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html

Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи

Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи - РИА Новости, 15.02.2024

Патриарх Кирилл рассказал, как человек может "обнулить" свои грехи

Человек может "обнулить" накопившиеся грехи добрыми делами, на которые Господь отвечает благодатью, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:37

2024-02-15T14:37

2024-02-15T14:37

религия

донбасс

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Человек может "обнулить" накопившиеся грехи добрыми делами, на которые Господь отвечает благодатью, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Грех накапливается, как снежная лавина, а лавина сносит все, уничтожает на своем пути – так и грех может уничтожить все в нашей жизни. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание – это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божья благодать в ответ на добрые дела, и самое главное – обнуляются наши с вами грехи", – сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. Каждый христианин должен связывать церковность не только с посещением храма, но и осознавать, сколь важно делать добрые дела и помогать людям, особенно в трудных обстоятельствах, которых сейчас очень много, сказал патриарх. "Как много сегодня тяжелейшим конфликтом на Донбассе не только морально, но и физически уязвленных. В Москве лежат раненые воины, еще вчера здоровые молодые люди, полные надежд на будущее, а сегодня – положившие здравие свое за Родину, за народ свой. Как они нуждаются в нашей помощи и поддержке! И даже помимо этого экстремального примера – как много вокруг нас есть людей, которым очень нужна наша помощь, очень нужна наша забота! Та самая забота, которая и вырастает в добрые дела, споспешествующие нашему спасению", – заключил он.

https://ria.ru/20240215/sretenie-1927475924.html

https://ria.ru/20240209/maslenitsa-1600125076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, патриарх кирилл (владимир гундяев)