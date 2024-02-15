https://ria.ru/20240215/oplata-1927498288.html

Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы

Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы - РИА Новости, 15.02.2024

Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы

Комитет Госдумы по труду на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, уточняющий систему оплаты сверхурочной работы, передает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:14

2024-02-15T10:14

2024-02-15T10:14

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, уточняющий систему оплаты сверхурочной работы, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Инициативой предлагается, выписывая сверхурочные, исходить из системы выплаты зарплаты, которую установил работодатель, следует из текста законопроекта. Также в нем сказано, что компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы назначаются не менее чем в полуторном размере по сравнению с обычной оплатой труда, а "за последующие часы - не менее чем в двойном размере". В пояснительной записке также отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения, устанавливающие конкретный порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы, для того, чтобы обеспечить такую оплату в большем размере. "Предлагаемая законопроектом редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем", - также подчеркивают авторы законопроекта. В настоящее время по закону сверхурочная работа уже оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере. По желанию сотрудника повышенная оплата может быть заменена на дополнительное время отдыха. Однако, есть нюансы оплаты, которые зачастую в расчет не берутся.

https://ria.ru/20240109/zapret-1920313278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф