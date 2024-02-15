https://ria.ru/20240215/okhotsk-1927504451.html
Дегтярев: в Охотске планируют достроить в 2024 году всепогодную ВПП
Дегтярев: в Охотске планируют достроить в 2024 году всепогодную ВПП - РИА Новости, 15.02.2024
Дегтярев: в Охотске планируют достроить в 2024 году всепогодную ВПП
В рабочем поселке Охотск Хабаровского края планируют достроить в 2024 году всепогодную взлетно-посадочную полосу (ВПП), которая будет принимать более тяжелые... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:43
2024-02-15T10:43
2024-02-15T11:21
хабаровский край
михаил дегтярев
авиасообщение
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ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. В рабочем поселке Охотск Хабаровского края планируют достроить в 2024 году всепогодную взлетно-посадочную полосу (ВПП), которая будет принимать более тяжелые типы судов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона посетил с двухдневной рабочей поездкой северные район и округ Хабаровского края: Николаевский и Охотский. "Аэродром Охотска и его реконструкция в фокусе моего постоянного внимания. Временная, ставшая постоянной на десятилетия, металлическая взлетно-посадочной полоса была не самой лучшей визитной карточкой этой северной территории нашего края... Наша главная задача - транспортная доступность. Поэтому всепогодную ВПП, которая будет принимать более тяжелые типы судов (все виды пассажирских самолетов авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании), мы построим! Задача на этот год – завезти остатки материалов, оборудования и закончить все работы", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в 2021 году было принято решение о том, что ВПП нужно сделать более протяженной и в бетонном исполнении. Решение было поддержано Минтрансом России и Росавиацией, объект был взят в работу. На это были выделены федеральные средства - 3,7 миллиарда рублей. Аэродром "Охотск" находится в управлении федерального предприятия "Аэропорты Дальнего Востока". "Уже готова временная грунтовая взлетно-посадочная полоса. На нее мы и приземлились, она может принимать тяжелые суда, в том числе Ил-76. В дальнейшем она будет резервной. Завезено 5 тысяч плит для основной бетонной. Установлено новое ограждение по нормам транспортной безопасности, построен КПП. В Охотск доставлены десятки тонн оборудования, в том числе светосигнального", - отметил Дегтярев. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах, чтобы перелеты малой авиации стали более доступными для граждан.
https://ria.ru/20240212/khabarovsk-1926808468.html
https://ria.ru/20240206/teplovoz-1925613910.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, авиасообщение
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Авиасообщение
ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. В рабочем поселке Охотск Хабаровского края планируют достроить в 2024 году всепогодную взлетно-посадочную полосу (ВПП), которая будет принимать более тяжелые типы судов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона посетил с двухдневной рабочей поездкой северные район и округ Хабаровского края: Николаевский и Охотский.
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"Аэродром Охотска и его реконструкция в фокусе моего постоянного внимания. Временная, ставшая постоянной на десятилетия, металлическая взлетно-посадочной полоса была не самой лучшей визитной карточкой этой северной территории нашего края... Наша главная задача - транспортная доступность. Поэтому всепогодную ВПП, которая будет принимать более тяжелые типы судов (все виды пассажирских самолетов авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании), мы построим! Задача на этот год – завезти остатки материалов, оборудования и закончить все работы", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что в 2021 году было принято решение о том, что ВПП нужно сделать более протяженной и в бетонном исполнении. Решение было поддержано Минтрансом России
и Росавиацией
, объект был взят в работу. На это были выделены федеральные средства - 3,7 миллиарда рублей. Аэродром "Охотск" находится в управлении федерального предприятия "Аэропорты Дальнего Востока".
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"Уже готова временная грунтовая взлетно-посадочная полоса. На нее мы и приземлились, она может принимать тяжелые суда, в том числе Ил-76. В дальнейшем она будет резервной. Завезено 5 тысяч плит для основной бетонной. Установлено новое ограждение по нормам транспортной безопасности, построен КПП. В Охотск доставлены десятки тонн оборудования, в том числе светосигнального", - отметил Дегтярев.
Ранее президент России Владимир Путин
поставил задачу расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах, чтобы перелеты малой авиации стали более доступными для граждан.