https://ria.ru/20240215/oganavan-1927664609.html

Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу

Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу - РИА Новости, 15.02.2024

Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу

Житель села Оганаван в Армении при проведении земляных работ на своем участке наткнулся на средневековую гробницу, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:49

2024-02-15T19:49

2024-02-15T19:49

наука

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Житель села Оганаван в Армении при проведении земляных работ на своем участке наткнулся на средневековую гробницу, сообщили в четверг в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта. "В Касахском ущелье, в селе Оганаван (Арагацотнской области, в 35 километрах от Еревана - ред.) местный житель во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил средневековую высеченную в скале гробницу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что находка была зафиксирована сотрудниками службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды, земляные работы приостановлены. "Обсуждается вопрос передачи государству обнаруженных археологических артефактов и срочного проведения раскопок", - заявили в министерстве. В ближайшее время средневековой гробнице будет присвоен статус памятника истории.

https://ria.ru/20240115/grobnitsy-1921436893.html

армения

ереван

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армения, ереван