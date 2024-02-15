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Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу - РИА Новости, 15.02.2024
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Наука
 
19:49 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/oganavan-1927664609.html
Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу
Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу - РИА Новости, 15.02.2024
Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу
Житель села Оганаван в Армении при проведении земляных работ на своем участке наткнулся на средневековую гробницу, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:49
2024-02-15T19:49
наука
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Житель села Оганаван в Армении при проведении земляных работ на своем участке наткнулся на средневековую гробницу, сообщили в четверг в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта. "В Касахском ущелье, в селе Оганаван (Арагацотнской области, в 35 километрах от Еревана - ред.) местный житель во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил средневековую высеченную в скале гробницу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что находка была зафиксирована сотрудниками службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды, земляные работы приостановлены. "Обсуждается вопрос передачи государству обнаруженных археологических артефактов и срочного проведения раскопок", - заявили в министерстве. В ближайшее время средневековой гробнице будет присвоен статус памятника истории.
https://ria.ru/20240115/grobnitsy-1921436893.html
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армения, ереван
Наука, Армения, Ереван
Житель села в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу

Житель села Оганаван в Армении обнаружил на своем участке средневековую гробницу

© Министерство образования, науки, культуры и спорта АрменииЖитель армянского села Оганаван в ходе работ на своем земельном участке случайно обнаружил средневековую гробницу
Житель армянского села Оганаван в ходе работ на своем земельном участке случайно обнаружил средневековую гробницу
© Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении
Житель армянского села Оганаван в ходе работ на своем земельном участке случайно обнаружил средневековую гробницу
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Житель села Оганаван в Армении при проведении земляных работ на своем участке наткнулся на средневековую гробницу, сообщили в четверг в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта.
«
"В Касахском ущелье, в селе Оганаван (Арагацотнской области, в 35 километрах от Еревана - ред.) местный житель во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил средневековую высеченную в скале гробницу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что находка была зафиксирована сотрудниками службы охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды, земляные работы приостановлены.
«
"Обсуждается вопрос передачи государству обнаруженных археологических артефактов и срочного проведения раскопок", - заявили в министерстве.
В ближайшее время средневековой гробнице будет присвоен статус памятника истории.
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НаукаАрменияЕреван
 
 
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