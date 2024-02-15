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Число погибших при обстреле Белгорода выросло до семи, 18 получили ранения
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до семи, 18 получили ранения - РИА Новости, 15.02.2024
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до семи, 18 получили ранения
Семь человек погибли в результате атаки ВСУ на Белгород, 18 получили ранения, 14 пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:33
2024-02-15T20:33
2024-02-15T20:37
белгород
вооруженные силы украины
россия
михаил мурашко
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Семь человек погибли в результате атаки ВСУ на Белгород, 18 получили ранения, 14 пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава России."По оперативным данным, в результате обстрела 7 человек, в том числе 1 ребенок, погибли. 18 человек, в числе которых 4 детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927665195.html
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белгород, вооруженные силы украины, россия, михаил мурашко, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Вооруженные силы Украины, Россия, Михаил Мурашко, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до семи, 18 получили ранения
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ 7 человек погибли, 18 получили ранения