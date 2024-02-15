https://ria.ru/20240215/obstrel-1927663817.html
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:37
2024-02-15T19:37
2024-02-15T19:37
происшествия
белгород
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591862_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_41f64716e980468309a0da80293fda7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте. ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. "Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский должен ответить за античеловечные преступления.
https://ria.ru/20240215/minzdrav-1927648397.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591862_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_549b33a433887bd985e147436aef8230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Белгород, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского
Депутат Госдумы Шеремет обстрел Белгорода местью режима Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте.
ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
«
"Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский должен ответить за античеловечные преступления.
Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород