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В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024
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19:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927663817.html
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:37
2024-02-15T19:37
происшествия
белгород
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
удар всу по тц в белгороде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте. ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. "Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский должен ответить за античеловечные преступления.
https://ria.ru/20240215/minzdrav-1927648397.html
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происшествия, белгород, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Белгород, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет обстрел Белгорода местью режима Зеленского

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте.
ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
«
"Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский должен ответить за античеловечные преступления.
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород
Вчера, 18:23
 
ПроисшествияБелгородМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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