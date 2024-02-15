https://ria.ru/20240215/obstrel-1927663817.html

В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского

В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского - РИА Новости, 15.02.2024

В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью режима Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:37

2024-02-15T19:37

2024-02-15T19:37

происшествия

белгород

михаил шеремет

владимир зеленский

госдума рф

удар всу по тц в белгороде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал обстрел Белгорода местью режима Владимира Зеленского за провалы и неудачи на фронте. ВСУ нанесли удар по городу днем в четверг. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. "Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский должен ответить за античеловечные преступления.

https://ria.ru/20240215/minzdrav-1927648397.html

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происшествия, белгород, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, удар всу по тц в белгороде