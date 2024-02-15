https://ria.ru/20240215/obstrel-1927593282.html
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле
Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:54
происшествия
белгород
губкин
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. "Был прилет (снаряда в лесополосу рядом с дорогой по улице Губкина – ред.) – вот деревья валяются. Как раз (наша машина – ред.) проезжала мимо, взрывной волной подкинуло сюда (в левую переднюю фару – ред.). Ждем стоим сотрудников ГИБДД. Никто не пострадал, но заикалась (жена – ред.). Скорая приехала, дали таблеток успокоительного, сейчас вроде получше", - сказал Александр. По информации корреспондента РИА Новости, место падения снаряда на улице Губкина находится на удалении от поврежденного торгового центра. Сейчас на месте падения работают спецслужбы, сам снаряд оттуда уже убрали.
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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T14:53
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РИА Новости
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происшествия, белгород, губкин, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде, видео
Происшествия, Белгород, Губкин, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле
Житель Белгорода рассказал, как упавшее при обстреле дерево повредило его машину