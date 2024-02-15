Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 15.02.2024 (обновлено: 14:54 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927593282.html
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле
Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:53
2024-02-15T14:54
происшествия
белгород
губкин
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567609_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4503b38221f7df8cfea8165bf1a090a0.jpg
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. "Был прилет (снаряда в лесополосу рядом с дорогой по улице Губкина – ред.) – вот деревья валяются. Как раз (наша машина – ред.) проезжала мимо, взрывной волной подкинуло сюда (в левую переднюю фару – ред.). Ждем стоим сотрудников ГИБДД. Никто не пострадал, но заикалась (жена – ред.). Скорая приехала, дали таблеток успокоительного, сейчас вроде получше", - сказал Александр. По информации корреспондента РИА Новости, место падения снаряда на улице Губкина находится на удалении от поврежденного торгового центра. Сейчас на месте падения работают спецслужбы, сам снаряд оттуда уже убрали.
белгород
губкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T14:53
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567609_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ca09e3c7641c444a6ab0209f6877047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, губкин, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде, видео
Происшествия, Белгород, Губкин, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой.
2024-02-15T14:53
true
PT0M44S
Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле

Житель Белгорода рассказал, как упавшее при обстреле дерево повредило его машину

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
«
"Был прилет (снаряда в лесополосу рядом с дорогой по улице Губкина – ред.) – вот деревья валяются. Как раз (наша машина – ред.) проезжала мимо, взрывной волной подкинуло сюда (в левую переднюю фару – ред.). Ждем стоим сотрудников ГИБДД. Никто не пострадал, но заикалась (жена – ред.). Скорая приехала, дали таблеток успокоительного, сейчас вроде получше", - сказал Александр.
По информации корреспондента РИА Новости, место падения снаряда на улице Губкина находится на удалении от поврежденного торгового центра. Сейчас на месте падения работают спецслужбы, сам снаряд оттуда уже убрали.
 
ПроисшествияБелгородГубкинВячеслав ГладковУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала