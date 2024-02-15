https://ria.ru/20240215/obstrel-1927593282.html

Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле

Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024

Житель Белгорода рассказал, как его машина пострадала при обстреле

Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:53

2024-02-15T14:53

2024-02-15T14:54

происшествия

белгород

губкин

вячеслав гладков

удар всу по тц в белгороде

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Житель Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что при ударе ВСУ пострадала его машина, на которой он ехал по улице Губкина с женой. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. "Был прилет (снаряда в лесополосу рядом с дорогой по улице Губкина – ред.) – вот деревья валяются. Как раз (наша машина – ред.) проезжала мимо, взрывной волной подкинуло сюда (в левую переднюю фару – ред.). Ждем стоим сотрудников ГИБДД. Никто не пострадал, но заикалась (жена – ред.). Скорая приехала, дали таблеток успокоительного, сейчас вроде получше", - сказал Александр. По информации корреспондента РИА Новости, место падения снаряда на улице Губкина находится на удалении от поврежденного торгового центра. Сейчас на месте падения работают спецслужбы, сам снаряд оттуда уже убрали.

белгород

губкин

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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке. 2024-02-15T14:53 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, губкин, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде, видео