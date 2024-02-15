https://ria.ru/20240215/obstrel-1927472492.html
Красный Полумесяц заявил об усилении обстрелов в Хан-Юнисе
Красный Полумесяц заявил об усилении обстрелов в Хан-Юнисе - РИА Новости, 15.02.2024
Красный Полумесяц заявил об усилении обстрелов в Хан-Юнисе
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об "очень интенсивных обстрелах" у больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, из-за которых... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:50
2024-02-15T04:50
2024-02-15T04:50
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_6:0:2548:1430_1920x0_80_0_0_80004ed74580adc14e447fbac43e3c2d.png
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об "очень интенсивных обстрелах" у больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, из-за которых здание больницы получило повреждения. В среду Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о повреждении больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа из-за продолжающихся обстрелов в ее окрестностях. "Сейчас очень интенсивные обстрелы ведутся рядом с больницей "Аль-Амаль" Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, в результате здание больницы повреждено", - говорится в заявлении общества в соцсети X. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28,5 тысячи человек, пострадали более 68,2 тысячи человек. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240215/livan-1927467476.html
https://ria.ru/20240214/izrail-1927374885.html
https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_324:0:2231:1430_1920x0_80_0_0_23318d1c90b2b2c8aa26d0c15dee7425.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Красный Полумесяц заявил об усилении обстрелов в Хан-Юнисе
Красный Полумесяц заявил об усилении обстрелов у больницы на юге сектора Газа
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об "очень интенсивных обстрелах" у больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, из-за которых здание больницы получило повреждения.
В среду Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о повреждении больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа из-за продолжающихся обстрелов в ее окрестностях.
СМИ: число погибших при израильском обстреле юга Ливана выросло до восьми
"Сейчас очень интенсивные обстрелы ведутся рядом с больницей "Аль-Амаль" Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, в результате здание больницы повреждено", - говорится в заявлении общества в соцсети X.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Суд ООН получил запрос ЮАР о мерах в отношении Израиля
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28,5 тысячи человек, пострадали более 68,2 тысячи человек.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта