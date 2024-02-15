Рейтинг@Mail.ru
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/natsproekt-1927689572.html
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта - РИА Новости, 15.02.2024
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта
Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных, соответствующий указ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:07
2024-02-15T23:07
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в указ президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №490... следующие изменения... пункт 2 дополнить подпунктом "а1" следующего содержания"... До 1 июля 2024 года обеспечить включение федерального проекта "Искусственный интеллект" в национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года", - говорится документе.
https://ria.ru/20240214/putin-1927400414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта

Федпроект "Искусственный интеллект" войдет в нацпроект по экономике данных

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Внести в указ президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №490... следующие изменения... пункт 2 дополнить подпунктом "а1" следующего содержания"... До 1 июля 2024 года обеспечить включение федерального проекта "Искусственный интеллект" в национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года", - говорится документе.
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Путин
14 февраля, 17:52
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала