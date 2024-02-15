https://ria.ru/20240215/natsproekt-1927689572.html
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта - РИА Новости, 15.02.2024
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта
Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных, соответствующий указ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:07
2024-02-15T23:07
2024-02-15T23:07
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в указ президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №490... следующие изменения... пункт 2 дополнить подпунктом "а1" следующего содержания"... До 1 июля 2024 года обеспечить включение федерального проекта "Искусственный интеллект" в национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года", - говорится документе.
https://ria.ru/20240214/putin-1927400414.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта
Федпроект "Искусственный интеллект" войдет в нацпроект по экономике данных