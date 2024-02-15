https://ria.ru/20240215/natsproekt-1927689572.html

Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта

Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта - РИА Новости, 15.02.2024

Федеральный проект "Искусственный интеллект" станет частью нацпроекта

Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных, соответствующий указ... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:07

2024-02-15T23:07

2024-02-15T23:07

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральный проект "Искусственный интеллект" до 1 июля 2024 года будет включен в национальный проект по формированию экономики данных, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в указ президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №490... следующие изменения... пункт 2 дополнить подпунктом "а1" следующего содержания"... До 1 июля 2024 года обеспечить включение федерального проекта "Искусственный интеллект" в национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года", - говорится документе.

https://ria.ru/20240214/putin-1927400414.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин