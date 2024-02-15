https://ria.ru/20240215/nato-1927604718.html

Постпред при ОБСЕ заявил, что Россия не ищет конфронтации с НАТО

Постпред при ОБСЕ заявил, что Россия не ищет конфронтации с НАТО - РИА Новости, 15.02.2024

Постпред при ОБСЕ заявил, что Россия не ищет конфронтации с НАТО

Россия не ищет конфронтации со странами НАТО, но готова к любым сценариям, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:34

2024-02-15T15:34

2024-02-15T15:34

россия

александр лукашевич

нато

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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Россия не ищет конфронтации со странами НАТО, но готова к любым сценариям, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. "Россия не ищет конфронтации, но готова к любым сценариям. Наша страна будет отстаивать свои легитимные интересы столько, сколько потребуется, защищать своих людей всеми доступными способами, последовательно и аккуратно решать стоящие задачи", - сказал Лукашевич, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Дипломат добавил, что у российского общества есть для этого необходимая воля, решимость и ресурсы. Как пояснил постпред, украинский конфликт использовался и используется Западом для достижения "вполне конкретных геополитических целей", которые включают в себя попытки ослабить Россию и навязать миру американоцентричный "миропорядок, основанный на правилах", который открыто противопоставляется миропорядку, основанному на международном праве. "Подтверждение этому мир видит каждый день в действиях стран НАТО. Для них не существует Устава ООН, когда речь идет о вооруженном вмешательстве в дела суверенных арабских государств. Они игнорируют тысячи и десятки тысяч гражданских жертв, которые возникают в результате военных действий со стороны поддерживаемых ими режимов", - пояснил Лукашевич. По его словам, они "давно себя дискредитировали и утратили образ поборников международного права, международного гуманитарного права и международного права прав человека". "Последний их эффективный рычаг воздействия – а именно инструменты влияния на глобальные экономические процессы – все больше теряет свою силу на фоне появления новых экономически притягательных моделей и центров развития многополярного мира. При этом наши бывшие партнеры упорно не хотят осознавать, что сегодняшние процессы являются объективными тенденциями мирового развития", - уточнил дипломат.

https://ria.ru/20240214/nato-1927325230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр лукашевич, нато, обсе, в мире