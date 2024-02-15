Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/nato-1927470526.html
СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ
СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ
НАТО планирует открыть центр по обучению ВСУ, призванный помочь Украине перейти к "полной совместимости" с Североатлантическим альянсом, сообщает испанская... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:39
2024-02-15T03:39
россия
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151287/85/1512878543_0:63:2945:1719_1920x0_80_0_0_2ecc403c2536965f31dc0d13ff43f9f5.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. НАТО планирует открыть центр по обучению ВСУ, призванный помочь Украине перейти к "полной совместимости" с Североатлантическим альянсом, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на неназванных дипломатов. "Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза ...призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления", - отмечает газета со ссылкой на источники. Согласно Pais, проект будет осуществлен, чтобы помочь привести силы Киева в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Отмечается, что министры обороны стран НАТО во время своих встреч в среду и четверг в Брюсселе оформят "детали проекта" , который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите альянса в Вашингтоне в июле. "Союзники военной организации в эти дни обсуждают, как будет финансироваться новый центр (будь то на общих счетах НАТО или в виде бюджетного фонда), какого типа инструкторов следует привлечь. Это могут быть инструкторы, базирующиеся на новой базе, или персонал, присланный членами альянса на более короткие сроки", - рассказали газете дипломатические источники, знакомые с внутренними переговорами. Газета заявляет, что новый специализированный центр будет обеспечивать подготовку, помогающую Украине перейти к "полной совместимости" с НАТО, и принять доктрины и стандарты альянса. По данным издания, создание нового центра подготовки ВСУ вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и Киевом. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240214/svo-1927431134.html
https://ria.ru/20240215/tramp-1927465793.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151287/85/1512878543_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_bdf047a202baae5beb67774dc91fa61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, в мире, украина
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ

Pais: страны НАТО планируют открыть новый центр для обучения ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОбучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. НАТО планирует открыть центр по обучению ВСУ, призванный помочь Украине перейти к "полной совместимости" с Североатлантическим альянсом, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза ...призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления", - отмечает газета со ссылкой на источники.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Кремле заявили, что СВО приобрела форму войны против коллективного Запада
Вчера, 19:56
Согласно Pais, проект будет осуществлен, чтобы помочь привести силы Киева в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Отмечается, что министры обороны стран НАТО во время своих встреч в среду и четверг в Брюсселе оформят "детали проекта" , который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите альянса в Вашингтоне в июле.
"Союзники военной организации в эти дни обсуждают, как будет финансироваться новый центр (будь то на общих счетах НАТО или в виде бюджетного фонда), какого типа инструкторов следует привлечь. Это могут быть инструкторы, базирующиеся на новой базе, или персонал, присланный членами альянса на более короткие сроки", - рассказали газете дипломатические источники, знакомые с внутренними переговорами.
Газета заявляет, что новый специализированный центр будет обеспечивать подготовку, помогающую Украине перейти к "полной совместимости" с НАТО, и принять доктрины и стандарты альянса.
По данным издания, создание нового центра подготовки ВСУ вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и Киевом.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам
01:47
 
РоссияДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала