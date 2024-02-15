https://ria.ru/20240215/nato-1927470526.html

СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ

СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: НАТО планирует открыть новый центр для обучения ВСУ

НАТО планирует открыть центр по обучению ВСУ, призванный помочь Украине перейти к "полной совместимости" с Североатлантическим альянсом, сообщает испанская... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:39

2024-02-15T03:39

2024-02-15T03:39

россия

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. НАТО планирует открыть центр по обучению ВСУ, призванный помочь Украине перейти к "полной совместимости" с Североатлантическим альянсом, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на неназванных дипломатов. "Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза ...призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления", - отмечает газета со ссылкой на источники. Согласно Pais, проект будет осуществлен, чтобы помочь привести силы Киева в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Отмечается, что министры обороны стран НАТО во время своих встреч в среду и четверг в Брюсселе оформят "детали проекта" , который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите альянса в Вашингтоне в июле. "Союзники военной организации в эти дни обсуждают, как будет финансироваться новый центр (будь то на общих счетах НАТО или в виде бюджетного фонда), какого типа инструкторов следует привлечь. Это могут быть инструкторы, базирующиеся на новой базе, или персонал, присланный членами альянса на более короткие сроки", - рассказали газете дипломатические источники, знакомые с внутренними переговорами. Газета заявляет, что новый специализированный центр будет обеспечивать подготовку, помогающую Украине перейти к "полной совместимости" с НАТО, и принять доктрины и стандарты альянса. По данным издания, создание нового центра подготовки ВСУ вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и Киевом. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240214/svo-1927431134.html

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россия, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, в мире, украина