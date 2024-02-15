https://ria.ru/20240215/narkolog-1927514553.html

Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве

Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве - РИА Новости, 15.02.2024

Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве

Эксперты рекомендовали добавить врача-нарколога и логопеда в процедуру диспансеризации столичных школьников, следует из итогов исследования, которое было... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:29

2024-02-15T11:29

2024-02-15T11:29

общество

москва

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Эксперты рекомендовали добавить врача-нарколога и логопеда в процедуру диспансеризации столичных школьников, следует из итогов исследования, которое было проведено НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) в сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в Москве. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, совместно с НИИОЗММ было проведено исследование на тему качества диспансеризации столичных школьников. Результаты научно-исследовательской работы (НИР) базируются на анализе социальных медиа, телефонного и онлайн-опросов, экспертных интервью, проведенных с апреля по ноябрь 2023 года. В опросе приняли участие более 800 взрослых – родителей или законных представителей несовершеннолетних, и 450 детей школьного возраста. "В целях дальнейшей реализации прав несовершеннолетних на профилактику и раннее выявление заболеваний, эксперты внесли рекомендацию добавить в перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении диспансеризации врача-нарколога и логопеда", - говорится в исследовании. Кроме того, эксперты рекомендовали продлить возраст осматриваемых ортопедом учащихся до 12-14 лет, расширить сеть медицинских кабинетов в школах, а также организовать более эффективное информирование родителей о целях проведения диспансеризации и механизмах дальнейшей работы с ее результатами. Также по итогам исследования были сделаны выводы, что 75% родителей, 88% старших школьников и 79% учащихся в возрасте 12-14 лет удовлетворены качеством диспансеризации. "Не выявлены данные о массовом отказе от диспансеризации среди детей и взрослых – подавляющее большинство посещает врачей и участвует в необходимых исследованиях. Редкие случаи отказа от диспансеризации вызваны, как правило, болезнью ребенка. В ходе проведения НИРа не установлено нарушение прав школьников в процессе диспансеризации", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20230410/dispanserizatsiya-1864199061.html

https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html

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общество, москва