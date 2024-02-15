Рейтинг@Mail.ru
Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/narkolog-1927514553.html
Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве
Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве - РИА Новости, 15.02.2024
Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве
Эксперты рекомендовали добавить врача-нарколога и логопеда в процедуру диспансеризации столичных школьников, следует из итогов исследования, которое было... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:29
2024-02-15T11:29
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Эксперты рекомендовали добавить врача-нарколога и логопеда в процедуру диспансеризации столичных школьников, следует из итогов исследования, которое было проведено НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) в сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в Москве. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, совместно с НИИОЗММ было проведено исследование на тему качества диспансеризации столичных школьников. Результаты научно-исследовательской работы (НИР) базируются на анализе социальных медиа, телефонного и онлайн-опросов, экспертных интервью, проведенных с апреля по ноябрь 2023 года. В опросе приняли участие более 800 взрослых – родителей или законных представителей несовершеннолетних, и 450 детей школьного возраста. "В целях дальнейшей реализации прав несовершеннолетних на профилактику и раннее выявление заболеваний, эксперты внесли рекомендацию добавить в перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении диспансеризации врача-нарколога и логопеда", - говорится в исследовании. Кроме того, эксперты рекомендовали продлить возраст осматриваемых ортопедом учащихся до 12-14 лет, расширить сеть медицинских кабинетов в школах, а также организовать более эффективное информирование родителей о целях проведения диспансеризации и механизмах дальнейшей работы с ее результатами. Также по итогам исследования были сделаны выводы, что 75% родителей, 88% старших школьников и 79% учащихся в возрасте 12-14 лет удовлетворены качеством диспансеризации. "Не выявлены данные о массовом отказе от диспансеризации среди детей и взрослых – подавляющее большинство посещает врачей и участвует в необходимых исследованиях. Редкие случаи отказа от диспансеризации вызваны, как правило, болезнью ребенка. В ходе проведения НИРа не установлено нарушение прав школьников в процессе диспансеризации", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20230410/dispanserizatsiya-1864199061.html
https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Эксперты призвали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве

Эксперты рекомендовали добавить нарколога в диспансеризацию школьников в Москве

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Эксперты рекомендовали добавить врача-нарколога и логопеда в процедуру диспансеризации столичных школьников, следует из итогов исследования, которое было проведено НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) в сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в Москве.
Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, совместно с НИИОЗММ было проведено исследование на тему качества диспансеризации столичных школьников. Результаты научно-исследовательской работы (НИР) базируются на анализе социальных медиа, телефонного и онлайн-опросов, экспертных интервью, проведенных с апреля по ноябрь 2023 года. В опросе приняли участие более 800 взрослых – родителей или законных представителей несовершеннолетних, и 450 детей школьного возраста.
«
"В целях дальнейшей реализации прав несовершеннолетних на профилактику и раннее выявление заболеваний, эксперты внесли рекомендацию добавить в перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении диспансеризации врача-нарколога и логопеда", - говорится в исследовании.
Врач проверяет зрение у пациента - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Диспансеризацию в России в 2022 году прошло 46 процентов населения
10 апреля 2023, 12:05
Кроме того, эксперты рекомендовали продлить возраст осматриваемых ортопедом учащихся до 12-14 лет, расширить сеть медицинских кабинетов в школах, а также организовать более эффективное информирование родителей о целях проведения диспансеризации и механизмах дальнейшей работы с ее результатами.
Также по итогам исследования были сделаны выводы, что 75% родителей, 88% старших школьников и 79% учащихся в возрасте 12-14 лет удовлетворены качеством диспансеризации.
"Не выявлены данные о массовом отказе от диспансеризации среди детей и взрослых – подавляющее большинство посещает врачей и участвует в необходимых исследованиях. Редкие случаи отказа от диспансеризации вызваны, как правило, болезнью ребенка. В ходе проведения НИРа не установлено нарушение прав школьников в процессе диспансеризации", - говорится в исследовании.
Девочка на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Диспансеризация детей-2023: как проходит в зависимости от возраста
27 января 2023, 18:29
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала