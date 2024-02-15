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В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих - РИА Новости, 15.02.2024
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14:22 15.02.2024
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В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих
В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих - РИА Новости, 15.02.2024
В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих
Полиция в Волгограде задержала троих подростков от 16 до 18 лет, которые грабили прохожих, угрожая молотком, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:22
2024-02-15T14:22
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Полиция в Волгограде задержала троих подростков от 16 до 18 лет, которые грабили прохожих, угрожая молотком, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. По данным ведомства, в полицию обратились трое жителей Волгограда и сообщили, что стали жертвами неизвестных молодых людей, которые, угрожая молотком, отобрали у них деньги, телефоны и ювелирные украшения. Одну из жертв сильно избили, мужчина попал в больницу с ушибами и переломами. "Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет. Злоумышленники сознались в содеянном ", - говорится в сообщении ГУМВД. По данным полиции, награбленное подростки сдали в ломбард, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Молодым людям избрана мера пресечения в виде ареста.
https://ria.ru/20240215/kriminal-1927370287.html
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих

В Волгограде задержали 3 подростков 16-18 лет, нападавших с молотком на прохожих

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Полиция в Волгограде задержала троих подростков от 16 до 18 лет, которые грабили прохожих, угрожая молотком, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
По данным ведомства, в полицию обратились трое жителей Волгограда и сообщили, что стали жертвами неизвестных молодых людей, которые, угрожая молотком, отобрали у них деньги, телефоны и ювелирные украшения. Одну из жертв сильно избили, мужчина попал в больницу с ушибами и переломами.
"Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет. Злоумышленники сознались в содеянном ", - говорится в сообщении ГУМВД.
По данным полиции, награбленное подростки сдали в ломбард, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Молодым людям избрана мера пресечения в виде ареста.
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