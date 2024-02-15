https://ria.ru/20240215/napadeniya-1927582148.html

В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих

В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих - РИА Новости, 15.02.2024

В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих

Полиция в Волгограде задержала троих подростков от 16 до 18 лет, которые грабили прохожих, угрожая молотком, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:22

2024-02-15T14:22

2024-02-15T14:22

происшествия

волгоград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Полиция в Волгограде задержала троих подростков от 16 до 18 лет, которые грабили прохожих, угрожая молотком, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. По данным ведомства, в полицию обратились трое жителей Волгограда и сообщили, что стали жертвами неизвестных молодых людей, которые, угрожая молотком, отобрали у них деньги, телефоны и ювелирные украшения. Одну из жертв сильно избили, мужчина попал в больницу с ушибами и переломами. "Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет. Злоумышленники сознались в содеянном ", - говорится в сообщении ГУМВД. По данным полиции, награбленное подростки сдали в ломбард, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Молодым людям избрана мера пресечения в виде ареста.

https://ria.ru/20240215/kriminal-1927370287.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград