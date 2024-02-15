https://ria.ru/20240215/naemnik-1927612447.html

В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ

В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024

В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ

В военных действиях на Украине погиб уже четвертый гражданин Чехии, воевавший в рядах ВСУ, сообщило в четверг новостное издание Seznam Zprávy со ссылкой на МИД... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:56

2024-02-15T15:56

2024-02-15T15:56

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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ПРАГА, 15 фев – РИА Новости. В военных действиях на Украине погиб уже четвертый гражданин Чехии, воевавший в рядах ВСУ, сообщило в четверг новостное издание Seznam Zprávy со ссылкой на МИД республики. "Могу подтвердить смерть одного гражданина Чехии в минувшие выходные у Авдеевки", - сообщил изданию пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк. По данным издания Seznam Zprávy, дипведомство республики за период после 24 февраля 2022 года зарегистрировало смерть уже четырех граждан Чехии, воевавших в качестве добровольцев в рядах ВСУ. "В действительности их, наверное, больше", - написало издание. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.

https://ria.ru/20240208/nato-1926048226.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, украина, авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр