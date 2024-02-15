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В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/naemnik-1927612447.html
В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ
В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ
В военных действиях на Украине погиб уже четвертый гражданин Чехии, воевавший в рядах ВСУ, сообщило в четверг новостное издание Seznam Zprávy со ссылкой на МИД... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:56
2024-02-15T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
авдеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 15 фев – РИА Новости. В военных действиях на Украине погиб уже четвертый гражданин Чехии, воевавший в рядах ВСУ, сообщило в четверг новостное издание Seznam Zprávy со ссылкой на МИД республики. "Могу подтвердить смерть одного гражданина Чехии в минувшие выходные у Авдеевки", - сообщил изданию пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк. По данным издания Seznam Zprávy, дипведомство республики за период после 24 февраля 2022 года зарегистрировало смерть уже четырех граждан Чехии, воевавших в качестве добровольцев в рядах ВСУ. "В действительности их, наверное, больше", - написало издание. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.
https://ria.ru/20240208/nato-1926048226.html
чехия
украина
авдеевка
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в мире, чехия, украина, авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В зоне СВО ликвидировали четвертого чешского наемника, воевавшего за ВСУ

Чехия подтвердила гибель четвертого гражданина, воевавшего за ВСУ, у Авдеевки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
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ПРАГА, 15 фев – РИА Новости. В военных действиях на Украине погиб уже четвертый гражданин Чехии, воевавший в рядах ВСУ, сообщило в четверг новостное издание Seznam Zprávy со ссылкой на МИД республики.
"Могу подтвердить смерть одного гражданина Чехии в минувшие выходные у Авдеевки", - сообщил изданию пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк.
По данным издания Seznam Zprávy, дипведомство республики за период после 24 февраля 2022 года зарегистрировало смерть уже четырех граждан Чехии, воевавших в качестве добровольцев в рядах ВСУ. "В действительности их, наверное, больше", - написало издание.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияУкраинаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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